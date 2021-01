Tiny Pretty Things Saison 2: Date de sortie, histoire, casting et bande-annonce

Tiny Pretty Things est exactement le type d’évasion dont le monde a besoin pour clore l’année 2020, avec un mélange addictif de magnifiques spectacles de ballet et d’improbables scandales qui sont (espérons-le) si éloignés de la réalité que vous ne pourrez pas détourner le regard pendant 10 épisodes d’affilée. La nouvelle série YA de Netflix, basée sur le roman du même nom de Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton, a été décrite à plusieurs reprises comme un croisement entre Black Swan et Pretty Little Liars. Cela se traduit par une série qui vous rendra complètement, irréversiblement accro au premier épisode – ou, plus probablement, dans les premières minutes, qui vous permettra de vous investir totalement pour trouver qui a fait tomber une ballerine vedette d’un toit, et vous enchantera par les scènes de danse parfaitement chorégraphiées.

Honnêtement, avec ses dialogues délicieusement campants, ses intrigues presque incroyables et ses pauses dans la danse incroyables, le seul défaut du spectacle est qu’il n’y en a pas plus. Avec un peu de chance, nous aurons une autre série d’épisodes de Tiny Pretty Things dans un avenir très proche – voici ce que nous savons jusqu’à présent sur une deuxième saison de la série.

Netflix a-t-il renouvelé Tiny Pretty Things pour une deuxième saison ?

Bien que de nouveaux épisodes de la série ne soient pas encore en préparation, il est très possible qu’ils le soient bientôt, compte tenu de la popularité de Tiny Pretty Things auprès des téléspectateurs. Netflix ne suit pas un calendrier strict lorsqu’il s’agit de renouveler ses productions originales : Parfois, une nouvelle saison est commandée quelques jours après la première de la précédente, et parfois un renouvellement n’arrive que plusieurs mois plus tard. En fait, c’est un bon moment pour lancer des alertes d’information sur les petites jolies choses et commencer à espérer que les nouvelles arrivent plus tôt que tard.

Quand aura lieu la première de la saison 2 de Tiny Pretty Things ?

Si Netflix décide de donner le feu vert à une autre série d’épisodes suivant les étudiants de la prestigieuse (et fictive) Archer School of Ballet de Chicago, il semble probable qu’ils pourraient mettre un an ou deux à arriver. La production de la première saison a débuté en août 2019 – le jour même où Netflix a annoncé la commande de la série dans la série – et s’est achevée en décembre suivant.

En fonction du temps nécessaire pour relancer le travail sur le spectacle, il est possible qu’il faille encore un an et demi pour lancer une deuxième saison, ce qui situe la date de sortie vers la mi-2022. Netflix est connu pour aller plus vite que cela, mais Tiny Pretty Things pourrait nécessiter un temps de production plus long en raison de la nécessité de chorégraphier et de répéter les scènes de danse époustouflantes du spectacle, en plus de tout ce qu’il faut pour créer une série de 10 épisodes.

En quoi consisterait une deuxième saison ?

La décision de Netflix de renouveler Tiny Pretty Things pourrait être facilitée par le fait que le livre sur lequel elle est basée a une suite qui pourrait certainement être exploitée pour une nouvelle saison de contenu. Shiny Broken Pieces reprend là où son prédécesseur s’est arrêté, avec Bette, June et Neveah (Gigi dans les livres), maintenant en dernière année à l’ASB, et qui ont décidé de ne plus se concentrer sur le rôle principal dans la vitrine annuelle de l’école, mais sur une place dans une grande compagnie de ballet après l’obtention de leur diplôme. Si vous pensiez que Tiny Pretty Things était une histoire de compétition féroce et intense, attendez de voir ce qui se passe lorsque vous ajoutez le désir sans limite d’une certaine ballerine de venger les événements de l’année précédente. Disons simplement que se faire pousser du toit de l’école pourrait être le dernier de leurs soucis cette fois-ci.