Comment Captain America de Sam Wilson évoluera-t-il de Steve Rogers dans le MCU?

C’est l’heure. Le faucon et le soldat de l’hiver la finale est en route cette semaine, et Sam Wilson assumera enfin le rôle auquel il hésitait auparavant. Pour la première fois, le Falcon portera de toutes nouvelles couleurs et s’envolera dans une nouvelle bataille brandissant le bouclier même qui lui a été confié par son ancien porteur et représentant. L’univers cinématographique Marvel obtiendra un nouveau Captain America, et ce sera le début de la future gamme de super-héros qui sera introduite dans la franchise tout au long des prochains films originaux et suivants ou productions télévisées.

Mais, avoir un nouveau Capitaine Amérique ne sera pas la même que lorsque Steve Rogers était là. Sam Wilson admirait Steve dans la mesure où il allait contre toute attente pour soutenir son point de vue sur les accords, même si cela signifiait être étiqueté comme un fugitif et rester à l’écart de sa famille. Mais, maintenant, alors qu’il assume son rôle, ainsi que ses idéaux et ses croyances, il devra différer de ce que Steve était en tant que Captain America. Alors que la justification fondamentale de la nécessité d’une personnalité changée et différente entourant le manteau de Cap est liée au fait que Wilson est une personne de couleur (dont les répercussions ont été explorées tout au long de la série), mais aussi parce que Sam n’est pas un super-soldat . Donc, ces deux itérations de la même figure de super-héros. Comment?

Sam Wilson pourrait être sur des motifs politiques opposés.

L’arc de personnages de Sam Wilson est allé dans une direction différente de celle d’un Avenger légal depuis Captain America: guerre civile. Même après être revenu à la vie après des événements de Avengers: Fin de partie, Sam fait face à des problèmes familiaux, à des pertes financières et à un mépris total envers ses actes de vengeur en raison de préjugés raciaux. Cela a même conduit les autorités à lui retirer le manteau de Cap, qui lui avait été donné par Rogers lui-même. En plus de cela, en entendant l’histoire d’Isaïe Bradley, Sam a appris à savoir comment le traitement horrible de son peuple aux mains des idéaux américains de la suprématie blanche et de leurs défenseurs.

Nous avons été témoins dans l’épisode précédent que Sam a relevé cela comme un défi. Il a décidé de prouver sa valeur plutôt que d’abandonner son devoir. Il a suivi l’idée de Steve d’avoir simplement confiance en votre propre bien, même si le monde entier en est privé. Il entraîne son corps et son esprit, acquérant le contrôle de l’utilisation du bouclier au combat et, à la fin, se prépare à porter ses nouvelles couleurs et à se battre contre les Flag Smashers. Mais cela ne signifie pas que Sam a totalement cédé au manteau de Captain America et aux principes qui y sont associés. Steve Rogers a servi sa nation avec fierté et altruisme, et a essayé de respecter ce qui est juste. Mais, pour Sam et son peuple, cette définition serait différente. Il devrait convaincre le monde d’apporter un changement dans leur idéologie dépassée et lutter contre la politique divisée à travers le monde qui est venue dans ce nouvel ordre mondial.

Isaiah Bradley lui a dit qu’aucun homme noir qui se respecte ne deviendrait un jour Captain America. Alors que d’une part, Sam doit lutter contre la suprématie blanche, il doit également lutter contre la haine croissante parmi son peuple pour aider à parvenir à la paix. Il croit qu’il s’agit d’un nouveau monde et que des réparations peuvent être apportées aux erreurs du passé. Puisque Bradley a explicitement dit à quel point il serait irrespectueux envers la communauté si une personne noire devenait Captain America, Sam ne serait pas nécessairement un héros pour son propre peuple qui partage cette même conviction que Bradley.

Ainsi, Sam devrait trouver ses propres principes politiques et essayer d’amener les deux factions à un point commun. Il devrait gagner le soutien et la confiance des gens, ainsi que des autorités pour apporter un changement dans le monde et mettre fin aux préjugés pestilentiels fondés sur la race et la couleur dans le monde.

Sam restera Falcon (dans un sens).

L’une des préoccupations auxquelles Sam Wilson serait confronté serait le manque de force brute. Sam est un ex-pararescue militaire, donc il sait comment agir au combat et il est sûrement assez agile pour se battre. Ses compétences en tant que spécialiste du combat sont sans aucun doute remarquables, car l’armée américaine lui a confié l’exploitation de la combinaison Exo-Falcon, celle qu’il a «empruntée» lors des événements de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver. Mais ce n’est pas un super-soldat. Mais, il a des ailes.

Bien que Sam ait maintenant le bouclier de Cap, il n’abandonnera pas ses ailes de Falcon. Sam a maintenant un nouveau costume, gracieuseté de Wakanda, pour affronter ses ennemis. Le costume serait sûrement une mise à niveau par rapport à son précédent et serait certainement plus axé sur la technologie puisqu’il s’agit de Wakandan. De plus, il est probablement fait de Vibranium. Cela va certainement lui donner un avantage supérieur puisqu’il n’est pas un super soldat. Le vol est dans la nature de Sam. Étant un ancien pararescue, qui a généralement maîtrisé l’utilisation de la combinaison Falcon, il pourrait toujours utiliser les ailes de son aide. Nous l’avons déjà vu utiliser sa combinaison pour effectuer des virages précis sur ses ennemis et même les utiliser comme bouclier protecteur.

Dans Guerre civile et en Guerre d’infini, nous avons vu Sam utiliser le vol pour se lancer dans des attaques à longue portée sur ses ennemis. Avec le bouclier combiné avec ses ailes, il serait capable de faire des mouvements rapides entre les attaques à longue et à courte portée chaque fois que nécessaire. Bien que ses attaques à longue portée soient principalement des tirs mortels, il serait capable de se livrer à de violentes bagarres avec ses adversaires.

L’utilisation de la technologie.

La technologie est l’amie de Falcon depuis que son costume a été amélioré par la technologie Stark pendant son temps avec les Avengers. Sa connexion à Red Wing, son oiseau robot basé sur l’IA, l’aide à marquer des cibles, à repérer les emplacements ennemis et même à activer des tirs de mise à mort. Maintenant que sa nouvelle combinaison a la technologie Wakandan, il va faire de sérieux dégâts à ses adversaires. Vibranium a des pouvoirs d’absorption, ce qui permet aux combinaisons motorisées d’absorber puis de libérer de l’énergie sous forme de faisceaux armés sur les adversaires, comme l’a fait T’Challa (j’espère que la nouvelle combinaison de Sam aura cette fonctionnalité). Même si la nouvelle combinaison n’a pas cette fonctionnalité, la technologie Wakandan est beaucoup plus avancée et supérieure que le reste du monde, ce qui permettra à Sam d’être plus féroce et brutal si nécessaire.

Une combinaison ailée en vibranium et un bouclier en vibranium qu’il peut lancer comme un frisbee. Et si Sam pouvait avoir le gant magnétique pour rappeler le bouclier, comme Steve l’avait fait Avengers: l’ère d’Ultron, ce serait tout simplement incroyable.

Sam devrait se battre plus fort.

Dans son combat contre le groupe de super-soldats et les futurs super-vilains, Sam devrait utiliser son agilité et sa vitesse ainsi que son contrôle sur la nouvelle combinaison pour prendre le dessus. Il sait comment utiliser la combinaison dans différentes tactiques de combat et peut littéralement poignarder les ennemis avec ses ailes.

Ainsi, il devrait utiliser la combinaison de la technologie de son nouveau costume, ainsi que ses compétences de combat de ses jours militaires et Avengers pour s’attaquer à de futurs ennemis. Le bouclier pourrait bien sûr être pratique à la fois comme moyen de défense et d’attaque.

Sam s’est bien entraîné, comme nous l’avons vu dans l’épisode précédent. Il se prépare à être rapide, actif et aussi fort physiquement que possible pour affronter les coups brutaux des super soldats auxquels il est sur le point d’affronter. Oui, il a une aide technologique de son costume, en tant qu’ancien soldat, il sait que c’est son corps qui fera le gros travail. Ce sera incroyable de le voir maintenant dans un tout nouvel avatar et de porter quelques coups sur les ennemis en tant que nouveau Captain America.

De plus, comme il doit établir un nouvel héritage pour le nom de Captain America, il devrait contourner certaines règles existantes et pousser la politique américaine à en créer de nouvelles afin de résister aux préjugés raciaux. Le faucon et le soldat de l’hiver se terminera vendredi avec le dernier épisode qui sera diffusé exclusivement sur Disney +. L’art du topper a été créé par @ ultraraw26 sur Instagram.

