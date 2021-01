Tiny Pretty Things Saison 1: La fin expliquée, qui a tué Ramon ?

Le ballet Jack the Ripper de Roman Costa a finalement été présenté en première partie de la saison 1 de Tiny Pretty Things, et avec la soirée d’ouverture, une toute nouvelle série de drames est apparue. Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lors de la finale explosive du spectacle Netflix et de ce que cela pourrait signifier pour la saison 2 de Tiny Pretty Things.

La soirée d’ouverture commence avec un accroc : les autorités emmènent Bette Whitlaw, l’accusant de tentative de meurtre sur Cassie Shore. Bette accepte la responsabilité de la chute de Cassie, bien qu’elle soit trop intoxiquée pour se rappeler où elle était cette nuit-là. Neveah et Oren sont pris au lit ensemble, ce qui entraîne leur expulsion de l’école. Au milieu du drame, June résout le mystère qui était dans tous les esprits – la grande sœur de Bette, la ballerine vedette Delia, est responsable de la chute de Cassie.

Mais juste au moment où un mystère est résolu, un autre se présente aux étudiants de la fictive Archer School of Ballet de Chicago. La saison 1 de Tiny Pretty Thing s’est terminée sur une révélation choquante. Les étudiants trouvent June dans le studio, sanglotant sur le cadavre de Ramon. Quelqu’un l’a poignardé à la poitrine et a fui la scène.

Tiny Pretty Things est officiellement un mystère de meurtre

Cette émission axée sur les ballerines a passé sa première saison à faire la part des choses entre un drame savonneux pour adolescents et un meurtre mystérieux. Avec la révélation finale du meurtre de Ramon, le ballet dramatique a fait son choix. Tout au long de la première saison, le spectacle a habilement laissé entendre que Ramon serait au centre du drame de la deuxième saison. Mais le fait que ce soit dû au meurtre de Ramon a été une surprise. Il a couché avec plusieurs femmes de la série et les a ensuite méprisées. On a même révélé que Ramon était le père de June, à sa grande surprise. Presque toutes les femmes ont un motif pour vouloir le faire partir. C’était le cadre parfait pour un meurtre mystérieux depuis le début – Tiny Pretty Things a juste pris son temps pour révéler les vraies intentions.

En faisant ce choix, la série originale de Netflix s’est penchée sur ses points forts. Il va sans dire que, grâce à sa distribution pleine de vrais danseurs, le ballet est sans aucun doute l’aspect le plus divertissant du spectacle. Les relations et les éléments mystérieux de Tiny Pretty Things ont toujours été présentés avec un sens du drame accru. Les drames d’adolescents savonneux se comptent par dizaines. Il était donc judicieux de limiter cette partie de l’histoire à l’intrigue de série B. Attirez le public avec un nouveau mystère, et il restera pour les petits drames d’adolescents. Trouver qui a poussé Cassie était bien plus intéressant que d’essayer de savoir avec qui les élèves d’Archer couchaient ensemble. Puisque Ramon était si méprisé à l’Archer, rassembler les indices de son meurtre sera plus divertissant que de continuer à faire du théâtre entre les étudiants.

Pourquoi Bette a pris le blâme pour la chute de Cassie

Au début de Tiny Pretty Things, Bette est égoïste, superficielle et vengeresse. Mais la première saison du spectacle voit un développement majeur du caractère de la jeune danseuse. Bette est d’abord impitoyable et fera tout ce qu’il faut pour être la meilleure danseuse de l’Archer. Cela fait d’elle une quasi-antagoniste tout au long de la première saison. Il semblait qu’une blessure au pied l’humilierait, mais cela l’a juste conduite à être temporairement accro aux analgésiques. Mais ce n’est que lorsqu’elle commence à tomber amoureuse d’un garçon extérieur au monde du ballet et qu’elle voit les dangers de sa dépendance qu’elle change de cap.

Quand Bette commence à s’adoucir un peu, il est clair que ses actions vindicatives à l’école découlent de la pression d’essayer d’être à la hauteur de sa soeur Delia. C’est sa mère qui a propulsé cette pression, en poussant Bette à prendre le blâme pour avoir poussé Cassie, même si Delia l’a fait. Cet aveu de sa mère a fait craquer Bette. Tout ce qu’elle avait ressenti – jalousie de Delia, rage envers sa mère et embarras pour ses actes à l’Archer – la rattrapa et elle faillit se jeter du toit. Au lieu de cela, elle a décidé d’accepter la responsabilité de la chute de Cassie comme un acte de pénitence. C’est une toute nouvelle Bette, et le public peut s’attendre à ce que son nouveau comportement se poursuive dans la potentielle saison 2 de Tiny Pretty Things.

Comment Neveah peut revenir à l’archer

Après une querelle de presque une saison avec la réalisatrice de l’Archer, Madame DuBois, Neveah fut retirée de l’Archer. Mais ce n’était pas avant que Neveah ne frappe le premier. La rumeur s’est répandue que Madame DuBois avait créé des emplois de service pour certaines de ses étudiantes dans un club local. Elles ont obtenu une bourse d’études complète et, en retour, les habitués du club ont eu facilement accès à de jeunes et belles danseuses. Neveah s’est associée à d’autres étudiants pour exposer Madame DuBois lors d’une de leurs représentations de Ripper. Le conseil d’administration a immédiatement démis Mme DuBois de ses fonctions de directrice après avoir entendu ce qui s’est passé.

Cela laisse une échappatoire facile pour le retour de Neveah. DuBois l’a expulsée, mais DuBois n’est plus à la tête de l’Archer – cette position a été assumée par la mère de Bette, Katrina Whitlaw. Cela signifie probablement que Whitlaw peut défaire tout ce que DuBois a dit précédemment, afin qu’elle puisse accueillir Neveah à nouveau à bras ouverts. Si le spectacle est devenu une sorte d’ensemble au fil de la saison, Neveah en était à l’origine la protagoniste. Le public a vu l’Archer à travers ses yeux, il est donc logique de la ramener.

Cassie Shore sera la méchante de la saison 2 de Tiny Pretty Things

Elle n’était peut-être pas consciente pour la plus grande partie, mais la saison 1 de l’émission Netflix a vu un changement majeur chez Cassie. Au début de la saison, elle a été placée sur un piédestal – une danseuse très talentueuse frappée avant l’âge d’or. Presque tous les étudiants de l’Archer se sont sentis coupables de toute interaction négative avec Cassie – mais lentement, la vérité est apparue. Le spectacle la comparait à une Belle au bois dormant toxique. Dans le coma, elle était belle, angélique et n’avait rien fait de mal. Mais dès qu’elle s’est réveillée, ses griffes sont immédiatement sorties. D’emblée, elle a publiquement accusé Bette de sa chute. Elle savait très bien que c’était Delia qui l’avait poussée, mais elle voulait juste que Bette soit hors jeu. Cela va introduire un changement de paradigme dans la saison 2 de Tiny Pretty Things. Un sentiment de justice pour Cassie a été à l’origine de nombreux événements de la première saison. Mais maintenant, il semble qu’elle va faire pleuvoir le chaos tout autour d’elle.

Les changements apportés au livre de Tiny Pretty Things rendent la saison 2 imprévisible

La saison 1 de Tiny Pretty Things s’écarte considérablement de son matériel d’origine. Le spectacle part du principe initial que l’histoire se déroule dans une prestigieuse école de ballet et suit les relations et l’ambition toxique de ses élèves – mais les similitudes entre le spectacle et le livre de Netflix s’arrêtent essentiellement là. L’adaptation de Netflix ajoute des niveaux de drame plus élevés et donne à ses personnages des qualités rédemptrices pour une expérience de divertissement bien équilibrée. Bien qu’il y ait un deuxième livre dans la série, la série Netflix se positionne fermement comme sa propre entité en changeant complètement sa fin. Le roman se termine avec Gigi (rebaptisée Neveah dans la série) qui se fait pousser devant un taxi en marche. Elle soupçonne un de ses camarades de l’avoir fait, creusant ainsi le fossé entre les danseurs de l’école. Mais la saison 1 de Tiny Pretty Things se termine avec les étudiants qui se jurent fidélité les uns aux autres juste avant de trouver le corps de Ramon dans le studio. Cela signifie qu’une éventuelle deuxième saison ne travaillera probablement pas à partir de son matériel d’origine, ce qui la rendra complètement imprévisible. Les fans seront attirés car ils n’auront aucune idée de ce qui les attend.