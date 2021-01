Lupin sur NETFLIX: Voici quand va sortir la Partie 2

Lupin, la série de vols en français de Netflix, basée sur les romans d’Arsène Lupin de Maurice Leblanc, s’annonce comme une autre série de bouche à oreille à succès à la manière du Queen’s Gambit. Comme Gambit, la série met en scène un génie torturé qui fait des choses de génie torturé – jouer et gagner des parties et toujours regarder par-dessus son épaule dans son passé hanté.

Et alors que The Queen’s Gambit ne sera diffusé qu’une seule fois en série limitée, Lupin cherche à jouer le jeu de Sherlock, en gardant l’action en marche après des intrigues de dernière minute et des intrigues de némésis.

La première partie de la première saison de Lupin a été diffusée le 8 janvier, avec cinq épisodes d’environ 50 minutes chacun. La bonne nouvelle, c’est que la deuxième partie n’attend pas le feu vert pour être diffusée ; la deuxième partie arrive définitivement sur Netflix, concluant les événements de la saison 1. (Pas encore de mot sur une véritable saison 2, cependant).

Quand la deuxième de Lupin partie arrivera-t-elle à Netflix ?

Bien que nous ne connaissions pas la date exacte de l’épisode 6, nous avons une certaine préséance. Les mystères non résolus de Netflix a également été diffusé en deux lots, la seconde partie étant diffusée un peu plus de trois mois après la première. La deuxième partie de Lupin est prévue pour cinq autres épisodes, probablement de durée similaire. Attendez-vous à ce qu’ils se frayent un chemin sur Netflix cet hiver ou au début du printemps (nous l’espérons).

Que se passera-t-il dans la deuxième partie ?

La première partie se termine par Assane (Omar Sy) et (ex-femme ?) Claire (Ludvine Sangier) à la recherche de leur fils Raoul (Etan Simon) lors d’une fête de Lupin sur la côte française. Deux histoires convergent ici, avec l’homme de main/assassin de Pellegrini qui enlève Raoul (en quelque sorte seulement une heure après avoir été arrêté), et le détective parisien Youssef Guedira qui se moque de lui, confirmant son intuition et confrontant Assane (« Lupin »). C’est la première fois qu’Assane est pris au dépourvu et apparemment sans plan de secours.

La deuxième partie comprendra probablement trois récits : la libération de Raoul, la fuite et/ou l’association avec Guedria pour faire tomber le commissaire Dumont, et, finalement, la mise au jour de la corruption de la famille Pellegrini et la clarification du nom du père d’Assane.

Des tâches difficiles, mais là encore, il semble que Lupin ait surmonté le pire.