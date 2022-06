WWDC 2022 : toutes les nouveautés ajoutées au nouveau système d’exploitation de l’iPhone, iOS 16

in

07 juin 2022 12:29:14 IST

L’un des lancements les plus attendus à Conférence annuelle des développeurs d’Apple, WWDCétait celui d’iOS 16, la dernière itération du système d’exploitation mobile d’Apple. iOS 16 a apporté un certain nombre de changements et de nouveaux ensembles de fonctionnalités qui rendent l’expérience de l’utilisateur plus saine.

Alors que toutes les nouvelles fonctionnalités clés sont révélées et expliquées sur scène, les consommateurs s’y familiariseront pour la première fois plus tard cette année. quand la série iPhone 14 sort en septembre ou octobre.

Les utilisateurs ne pourront pas obtenir la bonne expérience d’iOS 16 avant la fin de cette année, lorsqu’il sera déployé sur tous les téléphones éligibles. iOS 16 ne sera disponible que pour l’iPhone 8 et les appareils lancés par la suite.

Les utilisateurs peuvent télécharger une version bêta d’iOS en devenant membre du programme pour développeurs Apple ou en s’inscrivant gratuitement au programme logiciel Apple Beta et en attendant un peu plus longtemps pour y accéder.

Nous examinons certaines des fonctionnalités que les utilisateurs pourront voir sur tous les iPhones éligibles lorsque la mise à jour sera enfin déployée, et pas seulement sur l’iPhone 14.

Intimité

Bien que Safety Check vise principalement à protéger les victimes de violence domestique, il s’agit d’une excellente application qui aide les utilisateurs à contrôler leur vie privée et leur sécurité. Les utilisateurs peuvent mettre fin immédiatement aux informations partagées avec un partenaire, y compris les mots de passe ou les calendriers, via une fonction de réinitialisation d’urgence.

Fonctionnalités de l’écran de verrouillage

Apple a apporté des modifications importantes à l’écran de verrouillage. iOS 16 permet aux utilisateurs de personnaliser le téléphone en choisissant de nouveaux styles, des filtres de couleur et la police pour la date et l’heure. iOS introduit également de nombreux widgets sur l’écran de verrouillage, notamment la météo, les sonneries d’activité et un calendrier.

Les utilisateurs peuvent également créer plusieurs écrans de verrouillage différents et parcourir ces options sans avoir à recommencer à zéro chaque fois qu’ils souhaitent basculer. L’API Live Activities fournit également des mises à jour à la minute de vos applications, telles que les résultats sportifs en direct, tandis que le mode Focus s’étend également à l’écran de verrouillage afin que les utilisateurs ne soient pas distraits même lorsque leur téléphone est verrouillé.

messages

Les messages permettent désormais aux utilisateurs d’annuler ou de supprimer un message qu’ils ne souhaitaient pas envoyer. En plus de cela, les utilisateurs peuvent également marquer les messages comme « non lus ». L’API SharePlay permet également aux utilisateurs de partager facilement des éléments de contenu tels que des articles, des chansons ou des vidéos entre eux.

Texte en direct

La transcription automatique d’iOS 16 apparaîtra désormais sous les vidéos. Les utilisateurs ont une flexibilité totale avec cela et peuvent le mettre en pause image par image. Il permet également aux utilisateurs de copier le texte de ces transcriptions dans d’autres applications pour faciliter le multitâche.

Dictation

Avec iOS 16, lorsque vous dictez à une application plutôt que de taper le texte, le clavier apparaîtra pour que vous puissiez changer de type de saisie, et la ponctuation sera automatiquement ajoutée et même des emojis détectés à partir de votre discours. Tout ce traitement est sur l’appareil et utilise le moteur neuronal pour une meilleure sécurité.

Recherche visuelle améliorée

Visual Lookup permet aux utilisateurs d’identifier et de rechercher des objets à l’aide de l’application appareil photo. Avec iOS 16, les utilisateurs peuvent désormais isoler des objets de l’image et leur permettre également de les copier et de les coller dans différentes applications telles que Messages ou WhatsApp.

Des sports

iOS 16 permet aux utilisateurs de garder une trace des scores en direct de leurs sports préférés, directement depuis l’écran de verrouillage de leur iPhone. Cela vient aux utilisateurs grâce à une toute nouvelle intégration avec Apple News qui introduit une nouvelle fonctionnalité My Sports, qui facilite le suivi de certains sports.

Aptitude

L’application Fitness sera désormais disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone, et pas seulement pour les utilisateurs disposant d’une Apple Watch. En utilisant les capteurs de l’iPhone, il pourra compter le nombre de pas qu’un utilisateur a pu faire, ainsi que calculer approximativement le nombre de calories brûlées par un utilisateur.

Familles

Apple permet déjà aux utilisateurs de partager des applications et des abonnements avec plusieurs membres de la famille, ou de créer des comptes avec certains contrôles parentaux. En utilisant le démarrage rapide d’iOS 16, il sera plus facile que jamais de le faire en implémentant des contrôles prédéfinis que vous avez déjà acceptés sur le nouvel appareil, que ce soit sur un iPad ou un iPhone.

Bibliothèque de photos de partage iCloud

iOS 16 permet également aux utilisateurs de partager des photos au sein d’un groupe, qu’il s’agisse des amis ou de la famille d’un utilisateur. Bien qu’ils aient tous accès, cependant, le téléchargeur d’origine, c’est-à-dire la personne qui a téléchargé les photos pour la première fois, peut définir des limites pour s’assurer que vous ne partagez que les photos que vous voulez, comme le limiter au partage uniquement des photos mettant en vedette des membres de la famille ou éteindre le fonction tout à fait lors de la prise d’une nouvelle photo.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂