Comment utiliser la version de bureau de Facebook sur les téléphones mobiles ou les tablettes

Si vous aimez la version de bureau de Facebook plus que l’application mobile, avec cette astuce, vous pouvez facilement l’utiliser sur votre téléphone ou votre tablette.

La version de bureau de Facebook diffère notamment de l’application du réseau social pour mobiles et tablettes.

Alors que la version bureau intégrait le mode sombre en avril 2020, les utilisateurs de l’application ont encore dû attendre quelques mois de plus pour profiter de cette nouveauté.

Ceci n’est qu’un exemple des différences entre les deux versions, différences qui peuvent vous conduire à préférez la version de bureau à l’application.

Si tel est le cas, sachez que l’utilisation de Facebook à partir de votre mobile n’est pas synonyme d’abandon du site Web de bureau Facebook.

Avec l’astuce simple que nous expliquons dans les lignes suivantes, vous pouvez utiliser la version de bureau de Facebook sur les téléphones mobiles ou les tablettes.

Oserez-vous l’essayer?

Comment entrer la version de bureau de Facebook sur mobile ou tablette

Lorsque vous ouvrez le site Web Facebook dans votre navigateur mobile, la chose la plus normale est que vous emmène à la version Web du réseau social.

Cependant, vous aimerez peut-être davantage la version de bureau de Facebook, car vous pouvez voir la page entière.

Heureusement, vous pouvez également utiliser Facebook sur votre mobile ou votre tablette avec le même apparence que dans le navigateur de votre ordinateur.

Ceci est possible grâce à une simple astuce qui vous permet d’accéder à la version de bureau de Facebook en seulement deux étapes.

Savoir plus: 6 paramètres à activer pour rendre votre compte Facebook plus sécurisé

Avec cette astuce, ce que vous faites vraiment, c’est passer de la version web Facebook adaptée pour les mobiles -verticalement- à la version bureau adapté aux ordinateurs -horizontale-.

Sans plus tarder, nous vous expliquerons étape étape comment entrer la version de bureau de Facebook sur mobile ou tablette Android avec le navigateur Google Chrome.

Ouvrez la version Web de Facebook

La première chose à faire, comme d’habitude, est d’entrer sur le site Facebook et se connecter avec des identifiants depuis votre compte, peu importe que vous le fassiez depuis votre mobile ou depuis votre tablette.

Entrez dans le menu des options de Chrome

Une fois connecté, vous accéderez à votre compte dans la version Web de Facebook comme d’habitude. L’étape suivante consiste à cliquer sur le bouton vertical trois points situé dans le coin supérieur droit de l’écran, ce qui ouvrira le menu d’options du navigateur.

Activez la version de bureau

Dans ce menu d’options qui s’affiche à droite de l’écran, vous devez activer l’option « Version ordinateur ».

En appuyant simplement dessus, la case sera cochée et la version Web de Facebook passera automatiquement à la version de bureau.

À quoi sert d’entrer la version de bureau?

Ceux expliqués ci-dessus sont les trois étapes simples que vous devez suivre pour utiliser la version de bureau de Facebook sur mobile ou tablette.

À quoi ressemblera la page est la suivante.

Comme vous pouvez le voir, les éléments de la page s’adapter différemment à la largeur de l’écran, sa principale conséquence étant une taille plus petite du texte.

Malgré ce point négatif, que vous pouvez résoudre en zoomant sur la page, entrer dans la version de bureau présente des avantages.

Le principal est l’accès à fonctionnalités non disponibles dans l’application mobile.

En bref, vous pouvez utiliser Facebook comme si vous étiez depuis votre ordinateur et non depuis votre mobile. Tout est affaire de goût, et si vous préférez la version de bureau de Facebook, cette astuce vous aidera à l’avoir sur votre smartphone.