Tini Stoessel a balayé Viña del Mar et remporté le Golden Gull

Fête du Vignoble de la Mer

Tini Stoessel ne cesse de surprendre les locaux et les étrangers avec une performance mémorable à Viña del Mar qui lui a valu la Mouette d’or.

© Viña del Mar 2023Minuscule au festival

Il Festival Viña del Mar 2023 présente quelques-uns des représentants les plus importants de la musique populaire de la région qui tentent de conquérir le public le plus exigeant de tous, surnommé Le monstreque son pouls ne tremble pas lorsqu’il s’agit de rejeter un artiste qui ne répond pas aux attentes, c’est pourquoi être reconnu dans cette partie du Chili est un véritable exploit.

Dans ce contexte, l’Argentine Tini Stoessel au deuxième rendez-vous de la traditionnelle manifestation où elle était accompagnée Émilie Mernes et l’humoriste chilien Diego Urrutia. L’interprète a sûrement eu quelques nerfs avant de monter sur scène et d’affronter le Monstre à la première personne avec ses chansons, sa voix et son charisme comme armes principales pour relever ce défi.

Tini a été consacrée à Viña del Mar

comment c’était Tini Stoessel dans le Festival Viña del Mar 2023? Excellent! L’Argentine a d’abord remporté une médaille d’argent pour sa performance où elle a réussi à rendre tout le monde présent dans le saut d’obstacles et plus tard le public chilien s’est rendu aux pieds du protagoniste de violette lui donnant le mouette dorée. Pas mal pour le jeune artiste de musique urbaine !

Sûrement Tini Stoessel vous garderez le meilleur des souvenirs après votre nuit dans le Fête Viña del Mar où il a réussi, à force de musique et d’énergie positive, à conquérir le Monstre qu’à tant d’occasions il a dit Non à ceux qui se sont produits à la Quinta Vergara, mais cela ne s’est pas produit avec le Triple T qui est devenu local au Chili et a fini par être récompensé non seulement par un prix mais aussi par l’affection du peuple.

Ces derniers jours avaient été controversés pour Tini Stoessel qu’elle avait été accusée sur les réseaux sociaux d’avoir plagié un sujet de La mouche en même temps qu’ils faisaient remarquer qu’il aurait copié l’artiste Ariana Grande pour la vidéo de cette même chanson. La coupe en question est Cupidon, qui a été créée sur YouTube avec des millions de vues et un grand succès malgré le fait que certains ont été encouragés à remettre en question le chanteur argentin. Aujourd’hui, tout cela est laissé pour compte !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?