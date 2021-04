Godzilla contre. Le réalisateur de Kong dit clairement qu’il a gâché le pire secret gardé du film

Pendant que Godzilla contre Kong a toujours été présenté comme un affrontement épique entre les deux monstres les plus emblématiques du cinéma, les fans soupçonnent depuis longtemps qu’il y aurait un méchant secret dans le troisième acte qui forcerait le lézard géant et le puissant singe à mettre de côté leurs différences et à unir leurs forces. Dans les jours qui ont précédé la sortie du film, le réalisateur Adam Wingard a gâté la révélation du méchant en présentant un jouet Mechagodzilla sur les réseaux sociaux. Dans une interview avec ComicBook.com, le cinéaste a défendu son comportement de spoilery.

« Tout le processus de spoiler d’un film comme celui-ci, à la fin de la journée, ça marche ou ça ne marche pas, que vous le sachiez [Mechagodzilla’s] venir ou pas. De toute évidence, vous voulez l’expérience la plus pure possible … Je sais que certaines personnes étaient en colère contre moi en ligne – probablement à juste titre – parce que j’ai posté une photo de moi avec un jouet Mechagodzilla. Mais, le jouet est en stock en ce moment – vous pouvez l’acheter chez Wal-Mart! La version Funko de lui est sortie … ce n’est pas un secret. «

Dans la défense de Wingard, le fait que Mechagodzilla allait apparaître dans Godzilla contre Kong était le secret du blockbuster le moins bien gardé depuis la bande-annonce de Captain America: guerre civile a gâché l’entrée de Spider-Man dans le MCU, ou lorsque la bande-annonce de Batman contre Superman a confirmé que Wonder Woman allait faire une apparition dans l’histoire.

Comme Adam Wingard souligne, les jouets pour GvK mettant en vedette Mechagodzilla avait déjà commencé à faire le tour des médias sociaux avant de confirmer les rumeurs. La première bande-annonce du film présentait également quelques secondes d’images de Mechagodzilla terrorisant une ville. Le public savait donc déjà que la monstruosité mécanique allait figurer dans l’histoire d’une manière ou d’une autre. Pour Wingard, sa culpabilité d’avoir publié d’énormes spoilers est apaisée par le fait que le studio lui a demandé de faire le message en premier lieu.

«Je suis très analphabète sur les réseaux sociaux, donc j’aurais probablement dû mettre une page de spoiler avant cela – cela aurait probablement fait que les gens se sentaient plutôt bien, mais … à la fin de la journée, Warner Bros m’a demandé spécifiquement. pour publier une photo de [the toy]. Eh bien, vous savez, la chose est déjà là-bas, alors je l’ai fait, et puis vous vous rendez compte que cela a peut-être dérangé certaines personnes. Mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. «

En fin de compte, ce qui rend un film agréable, c’est son histoire et ses performances, et non le fait que vous soyez déjà au courant ou non de points spécifiques de l’intrigue. Compte tenu de la réponse positive à Godzilla contre Kong de la part des critiques et du grand public, Wingard semble avoir réussi dans son travail de création d’un récit agréable et épique pour les fans.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film est maintenant diffusé dans les salles et sur HBO Max. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Monsterverse, HBO Max