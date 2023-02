Le tournage de The Mandalorian: Season 4 commencera en octobre 2023

Avec sa troisième saison sur le point d’être diffusée, il a été rapporté que la série »Le Mandalorien » prévoit de commencer le tournage de sa quatrième saison à l’automne de cette année, avec le showrunner Jon Favreau confirmant qu’il a terminé le scénario des nouveaux épisodes.

Bien que la saison 4 de »The Mandalorian » n’ait pas été officiellement confirmée, lucasfilm La pré-production de la suite de la série Disney+ a commencé, ses enregistrements devant débuter en octobre 2023. De même, la deuxième saison de la série »Le Livre de Boba Fett » est également en cours d’élaboration.

Cela pourrait aussi vous intéresser : la bande-annonce de la troisième saison de The Mandalorian est devenue la plus regardée sur Disney+

C’est Favreau lui-même qui a confirmé que le scénario de la quatrième saison était terminé dans une interview. « La saison 4 ? Ouais, je l’ai déjà écrite », a-t-il dit. « Nous devons savoir où nous allons raconter une histoire entièrement formée, alors Dave Filoni et moi l’avions planifié. Je l’écrivais donc pendant la post-production de la saison 3 parce que tout doit ressembler à une suite, une histoire complète . »

L’histoire de »Le Mandalorien » se situe cinq ans après »Star Wars : Le Retour du Jedi », avec son histoire réalisée par Pierre Pascal Incarnez Din Djarin, un chasseur de primes reclus qui établit de manière inattendue une connexion avec Grogu, un extraterrestre adorable surnommé Baby Yoda par les fans.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ewan McGregor veut une deuxième saison de la série Obi-Wan Kenobi

La saison 3 de la série, qui sera diffusée en mars, suivra les aventures de Din et Grogu, Din tentant de retrouver son honneur dans son clan après avoir retiré son casque, retournant sur la planète Mandalore. En plus de Pascal, la série mettra en vedette la participation de Katee Sackhoff comme Bo-Katan Kryze, Carl Météos comme Greef Karga, Amy Sédaris comme Peli Motto, Émilie Hirondelle en tant qu’armurier et Giancarlo Esposito comme Moff Gédéon.

La troisième saison de »The Mandalorian » sera disponible sur Disney+ le 1er mars 2023. Le renouvellement de la série pour une quatrième saison n’a pas encore été officiellement confirmé.