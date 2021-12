Pourquoi Kylie Jenner est félicitée pour être une baby maman alors que les mères jeunes ne le sont pas

Kylie Jenner et Travis Scott font à nouveau la une des journaux, mais cette fois, c’est pour une histoire qui n’a jamais été censée faire l’objet de la presse.

Après une fuite en couverture du magazine W affirmant que le couple, qui attend son deuxième enfant, n’est pas en couple depuis deux ans, beaucoup débattent de la façon dont les sœurs Kardashian-Jenner abordent la maternité.

L’histoire de couverture, qui a été retirée après la mort de dix personnes au festival Astroworld de Scott le 5 novembre, met en scène Jenner, Scott et leur fille Stormi enceintes se présentant comme une famille parfaite.

Les mots « une approche moderne » sont collés sur une image de Scott et Jenner alors que W Magazine suggère qu’ils agrandissent leur famille même s’ils ne sont pas en couple.

L’existence d’une dynamique familiale différente de la famille nucléaire traditionnelle n’a rien de nouveau.

Par conséquent, beaucoup se demandent pourquoi la marque de maternité de Jenner est présentée comme une sorte de concept supérieur.

Les sœurs Kardashian-Jenner se sont longtemps retrouvées au centre de conversations autour de l’appropriation de la culture noire et des doubles standards qui existent entre les femmes noires et les autres.

Les stars de la réalité ont été appelées pour la façon dont leurs cheveux, leur corps, leur apparence et plus encore ont été modelés sur la culture noire et maintenant, leur appropriation du concept de « bébé maman » n’est pas différente.

Kylie Jenner est félicitée tandis que les mères célibataires noires sont stigmatisées.

Une « bébé maman » a été définie comme « la mère de l’enfant biologique d’un homme ; en particulier celui qui n’est pas marié ou dans une relation intime à long terme avec le père de l’enfant.

C’est un terme tiré directement de l’anglais vernaculaire afro-américain (AAVE) et est un terme largement humiliant utilisé pour désigner les mères qui ont eu uniquement des relations sexuelles avec les pères de leurs enfants.

Bien sûr, au fur et à mesure que le terme s’est infiltré dans les médias grand public, « bébé maman » est devenu décontextualisé de son sens original et est parfois utilisé pour désigner n’importe quelle mère célibataire, voire n’importe quelle mère.

Kanye West a un jour appelé Kim Kardashian sa « bébé maman » alors qu’ils étaient toujours ensemble. Travis Scott a également rappé sur le fait que Jenner était une « bébé maman » avant qu’ils ne se séparent officiellement.

Mais les implications négatives du terme, en particulier sur les femmes noires, sont restées.

Comme le souligne TikToker Maia Wade, la prévalence des mères noires célibataires est une conséquence directe du racisme systématique – les hommes noirs ont historiquement été déplacés de chez eux en raison de l’esclavage et de l’incarcération de masse des temps modernes.

La société a généralement ignoré ces raisons et s’est plutôt moquée des familles noires pour avoir des pères et des mères célibataires absents.

Si les Kardashian-Jenner étaient noires, leur maternité célibataire serait-elle considérée si favorablement ?

Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian et Kylie Jenner sont toutes des mères célibataires d’enfants qu’elles partagent avec des petits amis occasionnels.

Et même si, bien sûr, il n’y a rien de mal à cela, les médias ne les ont jamais traités de la même manière qu’ils traitent les femmes noires ou toute femme non riche qui se trouve dans une situation similaire.

Leur marque spécifique de maternité unique nécessite richesse et privilèges afin d’être libre des stigmates négatifs associés au fait d’être une « bébé maman ».

Comme Blac Chyna l’a fait remarquer un jour dans un coup cinglant aux sœurs Kardashian, si les stars de la télé-réalité étaient noires, leur statut relationnel ne serait pas salué comme une « approche moderne ».

« S’ils étaient noirs, ils diront que c’est Ghetto, MAIS TOUTES SONT DES BABY MAMA », a-t-elle écrit sur Instagram en mai.

Blac Chyna a également eu des enfants avec des hommes avec lesquels elle ne sort pas actuellement, l’un d’eux étant Rob Kardashian, mais nous n’avons jamais vu un magazine se répandre la félicitant d’être une mère célibataire par choix.

Dans ses premières années en tant que mère, Jenner portait fièrement un collier portant le terme « baby mama », elle a publié des histoires sur Instagram en jouant la musique de Scott où il la considère comme telle et a bénéficié de l’attention des médias sur sa relation intermittente.

Pourtant, alors que les années passées par Jenner sont restées célibataires, des allégations d’infidélité ont suivi Scott et une deuxième grossesse est survenue avant qu’il soit temps de rédiger un récit de « familles heureuses ».

Ainsi, la machine médiatique Kardashian-Jenner avait besoin de créer un nouveau récit afin de tirer parti du terme « baby mama » sans être freinée par ses associations négatives.

La diffusion du magazine W présente la deuxième grossesse de Scott et Jenner comme une nouvelle version de la famille moderne qui est délibérée et planifiée, mais non conventionnelle et audacieuse.

Cela sépare Jenner des nombreuses autres femmes qui ont eu plusieurs enfants sans être dans une relation traditionnelle et en ont été humiliées.

La version de Jenner d’être une « bébé maman » est désormais « une approche moderne » alors que d’autres femmes sont dépeintes comme téméraires ou irresponsables.

Que ce soit les Kardashian-Jenners qui ont créé ce double standard ou que ce soit la faute des médias de considérer favorablement les femmes blanches riches reste un sujet de débat.

Mais dans tous les cas, une chose est claire : la maternité célibataire doit être louée, peu importe pourquoi ou comment une femme en devient une.