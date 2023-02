Les Murdaugh : les morts, les mystères et ce que nous savons de la puissante famille de Caroline du Sud

la série documentaire « Les Murdaughs: mort et scandale en Caroline du Sud » IL premières sur Netflix le mercredi 22 février. Ainsi, nous apprendrons comment le prestige d’une des familles les plus respectées de la région du Low Country a été anéanti après la mort du jeune Mallory Beach.

En ce sens, le programme dirigé par Jenner Furst et Julia Willoughby Nason promet de révéler les terribles secrets de la dynastie, dont le cas « C’était sur toutes les couvertures. »

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, nous révélons ce que sont les morts, les mystères et ce que nous savons de la puissante famille de Caroline du Sud.

POURQUOI LA FAMILLE MURDAUGH EST-ELLE SI PUISSANTE ?

La famille murdaugh avait beaucoup de pouvoir dans sa ville natale car, de 1920 à 2006, au moins un de ses membres a été Procureur du 14e circuit. Pour cette raison, plusieurs habitants de la région du Low Country l’appelaient Pays de Murdaugh.

Il convient de noter que la famille a également fondé un cabinet d’avocats en litige civil reconnu à l’échelle nationale. Il est spécialisé dans les batailles juridiques en matière de dommages corporels.

L’image de la famille montre l’avocat Alex Murdaugh avec sa femme Margaret et leur fils Paul (Photo: WJCL News)

LA MORT DE MALLORY BEACH

Cependant, l’héritage de la murdaugh il s’effondrerait depuis 2019. Le 24 février de cette année-là, un grave accident est signalé : un navire s’écrase sur un pont près de Parris Island (Beaufort, Caroline du Sud) et Plage de Malloryâgé de seulement 19 ans, est décédé sur le coup.

D’après les recherches, paul murdaugh C’est lui qui conduisait le bateau qui appartenait à son père, alex murdaugh. Et, bien qu’il ait été sous l’influence de l’alcool, il a été déclaré innocent.

Dans ce contexte, on sait que son père a tout fait pour que son fils ne soit pas accusé d’homicide involontaire.

LE MEURTRE DE PAUL MURDAUGH ET DE SA MÈRE

Quelque temps plus tard, le 7 juin 2021, Paul (22 ans) et sa mère Marguerite (52 ans) ont été abattus devant leur domicile d’Islandton. alex murdaugh était celui qui les aurait trouvés, a appelé le 911 et a demandé de l’aide.

Cependant, l’acte d’accusation des procureurs indique qu’en réalité, c’est Alex qui a tiré sur sa femme avec un fusil et son fils avec un fusil de chasse. Il est suggéré que l’homme aurait cherché à créer une distraction des crimes financiers qui commençaient à devenir publics.

Margaret, Paul et Alex Murdaugh lorsqu’ils semblaient être une famille heureuse (Photo : Maggie Murdaugh / Facebook)

LA FAUSSE TENTATIVE D’HOMICIDE D’ALEX MURDAUGH

Quelques semaines plus tard, en septembre 2021, alex murdaugh Il aurait été victime d’une tentative de meurtre. Lui-même a été abattu et soigné à l’hôpital pendant une « Blessure superficielle par balle à la tête ».

Mais, comme dans l’épisode précédent, le Bbc a révélé que c’était sa propre idée Alexandre : Il a engagé quelqu’un pour le tuer afin que son fils puisse toucher une assurance-vie pour 10 millions de dollars.

AUTRES ENQUÊTES IMPLIQUÉES PAR LA FAMILLE MURDAUGH

La Docu-séries Netflix «Murdaugh Murders: A Southern Scandal» il ne reflétera pas seulement ces faits malheureux. Il se concentrera également sur les enquêtes impliquant la famille dans divers meurtres, corruption et autres crimes présumés. Parmi ceux-ci, les suivants se distinguent :