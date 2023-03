Marvel : Mark Ruffalo reviendra-t-il en tant que Hulk dans un film Thor ?

MERVEILLE

L’acteur de Bruce Banner a avoué s’il reviendrait ou non dans la franchise avec Chris Hemsworth. C’est ce qu’il a dit devant les fans du Marvel Cinematic Universe !

© IMDbMark Ruffalo a joué Hulk dans Thor : Ragnarok.

le pas de Marc Ruffalo pour lui Univers cinématographique Marvel en tant que Hulk, il a sans aucun doute été emblématique. Bien que l’acteur n’ait pas eu son propre film solo, il a réussi à faire partie des films Avengers les plus remarquables, ainsi que sa série Disney + intitulée Elle-Hulk. Cependant, son retour dans la franchise de super-héros pourrait être lié à Thor.

Il est indéniable que Hulk est l’un des personnages les plus sympathiques du studio de Kevin Feige. C’est pourquoi, à son arrivée Thor : Ragnarok au théâtre, la compagnie n’a pas hésité à l’inclure pour ce changement de ton du personnage qui renouvelle remarquablement son esthétique et son humour.

Dans 2017le film réalisé par Taika Waititi présentait à nouveau le rôle de Chris Hemsworth d’une manière différente : le puissant Avenger n’a plus son marteau et doit retourner à Asgard pour arrêter Ragnarok, un cataclysme qui pourrait détruire son monde. Pour ce faire, il doit d’abord survivre à un combat de gladiateurs qui l’oppose à son ami et allié Hulk.

En ce sens, le duo Chris Hemsworth et Mark Ruffalo est devenu l’un des favoris des fans de Marvel et beaucoup d’entre eux attendent toujours un nouveau film ensemble. Et même s’il y avait des attentes pour une réunion dans Thor : Amour et tonnerre, la vérité est que cela ne s’est pas produit. Qu’en pense l’acteur de Hulk ?

Lors du Emerald City Comic-Con 2023, Mark Ruffalo a plaisanté sur le sujet : «J’ai un faible pour Chris Hemsworth. Alors J’attends d’être réinvité dans la franchise Thor pour la sauver”. Il a rapidement précisé entre deux rires : « C’est une blague. ils vont m’annuler”. Il faut encore attendre une confirmation officielle pour savoir s’ils formeront à nouveau une équipe ou non.

