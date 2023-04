Timothée Chalamet chantera dans le biopic de Bob Dylan

CINÉMA

Le jeune acteur attend la première de Dune: Part Two et Wonka. À quoi ressemblera votre travail dans cette nouvelle facette ?

©GettyBob Dylan aura son propre biopic avec Timothée Chalamet.

La course de Timothée Chalamet grandit à pas de géant. Et c’est que, depuis son ascension vers la gloire, il a réussi à jouer dans des projets impressionnants qui lui ont valu sa nomination aux Oscars et l’ont établi comme l’un des jeunes acteurs les plus recherchés de ces dernières années. Bientôt, il dirigera le casting du Biopic de Bob Dylan et, comme récemment confirmé, il éblouira sous une nouvelle facette.

2023 sera une grande année pour l’interprète qui a brillé dans appelle moi par ton nom. C’est qu’il se remettra dans la peau de Paul Atréides dans Dune : deuxième partie et il donnera même vie au célèbre chocolatier de Charlie et la chocolaterie dans wonka, le film de Paul King inspiré du personnage de Roald Dahl. Comme si cela ne suffisait pas, dans quelques mois, il travaillera à nouveau sur le plateau.

James Mangoldle réalisateur du film sur Bob Dylan qui n’a toujours pas de titre confirmé, a annoncé qu’en août de cette année, le tournage tant attendu commencera. Et c’est que l’enregistrement a subi quelques retards, puisque le cinéaste a également récemment culminé avec le long métrage Indiana Jones et le cadran du destinen plus d’être présenté comme le nouveau réalisateur et scénariste d’un film pour Star Wars et pour DC.

+ Comment sera le travail de Timothée Chalamet dans le biopic de Bob Dylan

En dialogue avec Collider, Mangold a été interrogé sur la possibilité que Timothée Chalamet prête sa propre voix pour jouer Bob Dylan, au lieu d’utiliser un doublage avec la voix originale. Le réalisateur du biopic a déclaré : « Bien sûr! ». Cependant, avant la première de ce long métrage, le jeune acteur montrera son côté musical dans wonka.

Le film sur le chocolatier sera une comédie musicale pleine de fantaisie et comportera sept numéros où Chalamet utilisera sa voix. A propos de ce nouveau défi, l’interprète a assuré : «Je déteste le dire, mais le rêve d’un artiste est de jeter tout ce que vous voulez contre le mur. Et je suppose que je me rends compte que la vie personnelle, la vie d’adulte, peut être assez ennuyeuse et que la vie d’artiste peut toujours être extraordinaire. ».

