Star Wars : The Bad Batch Animated Series se termine avec une dernière troisième saison

A récemment culminé Star Wars: Le mauvais lot dans la finale dramatique de sa deuxième saison. Depuis lors, au cas où vous vous demanderiez comment c’est avec unité de clonage 99 continue, il y avait des réponses à cela lors de la Star Wars Celebration Europe 2023. L’année prochaine l’aventure de Hunter & Co. avec saison 3 complété.

Relevez-vous contre l’Empire une fois de plus

Mais ce n’est pas tout, car dans le cadre d’un panel « The Bad Batch » a également été une remorque appropriée illustrée, qui n’a pas encore été publié par Disney. Cela donne un premier aperçu de ce qui nous attend grande dernière saison de la série, rapporte The Holo Files.

La vidéo montrée commence juste là, où la saison 2 s’est arrêtée: Nos héros sont à la recherche de oméga. Cela porte ses cheveux maintenant probablement un peu plus longtemps, qu’est-ce qu’un petit saut dans le temps pourrait indiquer. A cet endroit se trouve aussi Réticulequi est maintenant un fidèle serviteur de l’Empire.

Devrait également plusieurs visages familiers de l’univers « Star Wars » ont une petite apparition dans la nouvelle bande-annonce « The Bad Batch ». Ceux-ci comprennent, entre autres Empereur Palpatinechasseur de primes Fennec Shand ainsi que le capitaine Rex et son ami Wolffe.

Dans l’ensemble, l’ambiance dans la vidéo montrée être très sombre et donc basé sur l’ambiance de la saison 2. Cela irait bien avec la précédente série animée d’une galaxie très, très lointaine, après tout, tout comme La guerre des clones et les rebelles tonalement plus grave.

Star Wars : The Bad Batch Saison 3 Prévu pour être lancé exclusivement sur Disney + en 2024. Une date de début exacte est actuellement inconnue.