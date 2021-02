Spiritfarer recevra trois mises à jour de contenu important tout au long de 2021 sur PS4

Spiritfarer a été lancé en août de l’année dernière sur PlayStation 4, et c’est un jeu indépendant délicieux et relaxant. En incarnant Stella, votre travail consiste à parcourir les eaux de l’au-delà et à aider à transporter les âmes perdues de l’autre côté. Cela semble morbide sur papier, mais c’est en fait charmant.

Quoi qu’il en soit, le développeur Thunder Lotus a détaillé ses plans pour 2021, et l’équipe est loin d’avoir fini avec ce titre. Sur son blog, le studio présente trois packs de contenu à venir, qui arriveront tous sous forme de mises à jour gratuites du jeu.

Le premier présentera Lily, la petite sœur de Stella, qui se manifeste comme un groupe de papillons et vous permet de naviguer pendant la nuit. Cette mise à jour améliorera également l’aspect multijoueur, avec une refonte de l’interface utilisateur et l’introduction de la pêche coopérative.

La deuxième est la mise à jour de Beverly. En plus d’ajouter un autre esprit au jeu, cela ajoutera un nouveau bâtiment pour votre vaisseau appelé la salle des archives, où vous pourrez contenir de nouvelles feuilles d’acétate à collectionner. De plus, cette mise à jour comprendra une variété d’améliorations de la qualité de vie.

Enfin, la mise à jour Jackie & Daria ajoute non seulement ces deux nouveaux esprits, mais une nouvelle île à explorer. Il abritera un hôpital délabré que vous pourrez explorer. Il contiendra également un nouvel événement, mais il n’y a pas encore de détails à ce sujet.

Ce trio de mises à jour arrivera respectivement au printemps, à l’été et à l’automne 2021, vous aurez donc de nombreuses raisons de revoir le jeu tout au long de l’année. Vous pouvez en savoir plus sur le billet de blog susmentionné.