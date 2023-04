Les 3 acteurs qui pourraient être Harry Potter dans la série HBO

HBO

Bien que les fans regardent de travers ce redémarrage, le travail de JK Rowling sera à nouveau adapté, mais cette fois de manière épisodique.

© IMDbDaniel Radcliffe dans le premier film.

Avis aux fans de Harry Potter! HBO Max travaille sur une nouvelle série basée sur la série à succès de livres écrits par JK Rowling. Bien qu’il n’y ait toujours pas de casting choisi pour cette production, ni de date de sortie, quelques détails intéressants sur la production ont été révélés.

Le détail le plus important de cette nouvelle série est que chacun des sept livres écrits par l’auteur britannique servira à compter une saison complète. On ne sait pas encore combien d’épisodes chaque tranche aura, mais les fans sont ravis de voir comment cette histoire se déroulera sur le petit écran. Pourquoi ne pas penser à qui pourrait jouer le « Garçon qui a survécu » ?

+Les acteurs idéaux pour être Harry Potter

Julien Hilliard

Vous souvenez-vous Julien Hilliard de La malédiction de Hill House? Ce jeune acteur a séduit les téléspectateurs avec son incroyable performance dans cette série d’horreur. Il a 12 ans et a un excellent cursus, avec des rôles dans Le sortilège 3 ans et plus dans Univers cinématographique Marvelcomme l’un des fils de Wanda.

Christian Convery

Un autre acteur qui a attiré l’attention est Christian Converyqui est apparu dans plusieurs films et séries tels que Palm Springs et gourmand. Convery Il est connu pour son talent et son charisme, ce qui a été absolument démontré lors de la récente première de Images universelles, Ours cocaïne.

Stand Paxton

Enfin, nous avons Stand Paxtonun jeune acteur qui a participé à plusieurs séries télévisées telles que Coop et Cami demandent au monde et Confiture familiale Disney. Peut-être est-il celui qui a le moins de chance des trois, mais à 13 ans et avec tant d’expérience dans le monde des séries, il est peut-être l’élu.

