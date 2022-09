La série Netflix avec Naomi Watts qui a été un échec complet avec une seule saison

NETFLIX

C’était le premier drame original de Netflix à être annulé six semaines seulement après sa première. Découvrez pourquoi il n’y aura jamais de deuxième saison sur la plateforme de streaming.

©NetflixNaomi Watts a joué dans Gypsy sur la plateforme de streaming.

Les histoires mystérieuses sont généralement synonymes de garantie dans Netflix. Chaque semaine, une nouvelle série ou un nouveau film parvient à éblouir les utilisateurs avec une intrigue pleine d’intrigues et de conflits passionnants. Cependant, toutes les productions qui atteignent la plateforme de streaming ne deviennent pas un succès. Ce fut le cas d’une fiction mettant en scène Naomi Watts c’était complet échec et que s’est terminé après la diffusion de sa première saison.

On parle de gitanun thriller psychologique composé de 10 épisodes d’environ une heure. Créée par Lisa Rubin, la série suit Jean Holloway, une thérapeute vivant à Manhattan qui poursuit une routine apparemment banale. Ce qu’il cache, c’est qu’en vérité, il commence à développer des relations intimes et dangereuses avec les personnes liées à la vie de ses patients.

« Alors que les frontières de la vie professionnelle et des fantasmes personnels de Jean s’estompent, elle descend dans un monde où les forces du désir et de la réalité s’opposent de manière désastreuse.», explique son synopsis officiel. Naomi Watts n’est pas seule ! Ils l’accompagnent au casting Billy Crudup, Michael Halloway, Sophie Cookson, Lucy Boynton et Karl Glusman. C’est pourquoi la production dirigée par Sam Taylor Johnson de Cinquante nuances de GreyIl avait tout pour être un succès.

La vérité est que sa première en 2017 il a déçu non seulement les spectateurs, mais aussi les critiques spécialisés et sa propre équipe. C’est que, comme Netflix l’avait annoncé, la production avait commencé à travailler sur les scripts de la deuxième saison quand tout a dû être annulé six semaines après la première en raison du terrible accueil du public. Même c’était un cas unique quand on parle d’un drame original jusque-là.

La plateforme de streaming a expliqué qu’il s’agissait d’une stratégie. A l’époque, le PDG de Netflix, Roseau Hastings, a assuré que le taux de réussite de la société de divertissement était trop élevé et que c’est pourquoi presque aucune série n’avait été annulée. “’Nous devons prendre plus de risques, nous devons essayer des choses plus folles. Parce que nous devrions avoir un taux d’annulation plus élevé en général», affirmait-il en 2017.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂