Le film de Patty Jenkins Rogue Squadron n’est pas encore mort et l’histoire pourrait être racontée sur Disney +

Star Wars : Escadron Rogue semblait destiné à ne jamais être vu lorsque Disney l’aurait débranché plus tôt cette année. Cependant, bien que le film réalisé par Patty Jenkins ne se déroule pas, il semble qu’il y ait encore une lueur d’espoir que l’histoire puisse être réorganisée en tant que série Disney + dans le futur. Pendant Guerres des étoiles Célébration, Kathleen Kennedy de Lucasfilm a abordé le possible retour du Escadron de voleurs idée et a suggéré qu’il y a encore des conversations en cours sur la façon d’incorporer l’histoire dans le Guerres des étoiles univers. Elle a déclaré à IGN :





« Rogue Squadron, c’est définitivement quelque chose dont nous parlons encore. Que ce soit un film ou qu’il finisse dans l’espace de la série, c’est définitivement quelque chose. »

Plus de deux ans se sont écoulés depuis l’annonce de Escadron de voleursdéveloppement. Pourtant, depuis lors, le film a subi des revers continus en raison de conflits d’horaire, de problèmes de développement et, finalement, le film ne semblait pas avoir sa place dans la nouvelle programmation de Guerres des étoiles projets. Lorsque le film a été retiré de la liste potentielle à venir, beaucoup pensaient que ce serait le coup final pour le projet, mais il semble qu’il y ait toujours un potentiel pour que tout projet mort soit ramené à la vie. Si Escadron de voleurs vole finalement est quelque chose que les fans ne peuvent qu’attendre pour le découvrir.

Star Wars Celebration a révélé l’avenir de la franchise

Bien qu’il n’y ait peut-être eu qu’une petite lueur d’espoir pour Escadron de voleurscette année Guerres des étoiles L’événement de célébration n’est pas venu sans beaucoup d’annonces dont les fans peuvent être enthousiasmés. Des annonces relatives aux spectacles à venir comme Équipage squelette et une nouvelle bande-annonce et date de sortie pour Ahsoka à la révélation d’un Mandalorien film et le retour de Rey de Daisy Ridley dans la franchise, la journée a été pleine de surprises qui ont jonché Internet pour le reste de la journée.

Il a été annoncé précédemment que Disney avait dit à Lucasfilm que leur objectif principal dans les années à venir serait la Guerres des étoiles franchise, et il semble maintenant clair pourquoi c’était. La plus grande question est maintenant de savoir si cette nouvelle vague de Guerres des étoiles les films et les émissions peuvent être à la hauteur des attentes très élevées des fans de toute nouvelle histoire pour entrer dans l’univers.

Le premier regard sur Ahsoka semble avoir rencontré une réaction majoritairement positive, ce qui est toujours bon pour tout nouveau projet. Cependant, en ce qui concerne le front du film, la trilogie de la suite a toujours semblé avoir beaucoup de haine de la part d’une certaine partie de la base de fans qui n’aimait pas la façon dont l’histoire se déroulait ou la façon dont des personnages plus anciens tels que Luke Skywalker étaient traités. Nous avons quelques années à attendre pour savoir exactement comment les fans réagiront à la nouvelle série de films. Pourtant, beaucoup espèrent que Lucasfilm pourra tirer certaines des leçons apprises au cours des dernières années et éviter les controverses qui ont tourmenté de nombreuses personnes ces dernières années. Guerres des étoiles entrées.