Through My Window Trailer apporte un nouveau thriller Stalker à Netflix en février

Lors de leur événement mondial de diffusion en continu TUDUM, Netflix a annoncé la date de sortie de l’adaptation littéraire espagnole A Través De Mi Ventana alias Par ma fenêtre. Avant la sortie, nous avons une bande-annonce à regarder pour le prochain film. Le film est une adaptation en espagnol d’un roman pour adolescents de l’auteur vénézuélien Ariana Godoy.

Le roman raconte l’histoire de l’adolescente Raquel, qui a le béguin de longue date pour son voisin Ares. Elle ne lui a jamais parlé, mais elle est prête à le faire tomber amoureux d’elle. Raquel est concentrée et engagée dans ce voyage, mais Ares est du genre à ne pas tomber amoureux si facilement. L’attraction va à la vitesse qu’elle aimerait, donc leur attraction potentielle torride pourrait avoir besoin d’un petit coup de pouce.

Le film a été réalisé par Marçal Forés et mettra en vedette Clara Galle, Julio Peña, Pilar Castro, Hugo Arbues et Eric Masip. Lors de leur événement mondial de diffusion en direct des fans TUDUM, Netflix ont annoncé leur adaptation de A Través De Mi Ventana alias Par ma fenêtre sortira le 4 février 2022. Ils ont également lancé une vidéo exclusive que nous pouvons tous regarder. Le bref clip montre que Raquel n’est peut-être pas la seule à avoir des tendances de harceleur. Il montre Ares se faufiler par sa fenêtre pour découvrir le nouveau mot de passe de son ordinateur portable, alors qu’elle fait semblant de dormir. Rien de mal à ce droit? Regardez la vidéo ci-dessous :

Cette production vient de Netflix Espagne, de l’équipe derrière des articles Netflix populaires comme Vol d’argent, qui a également reçu une nouvelle bande-annonce, et Élite. Raquel est joué par Galle, un nouveau venu qui apparaîtra également dans la deuxième saison de la Amazone séries L’internat : Las Cumbres, qui sort à peine deux semaines après Par ma fenêtre, le 19 février 2022. Ares est joué par Peña, qui a déjà joué dans la telenovela argentine BIA, qui est diffusé sur Disney Channel Latin America.

La description de l’intrigue ne montre pas tout à fait le bord sombre et tordu qui peut être vu dans le clip mais aussi tout au long du film et de l’histoire. Le thème de qui joue vraiment qui est quelque chose que vous pouvez comprendre dans ce clip, mais vous ne savez toujours pas exactement où l’histoire vous mènera.

Par ma fenêtre est l’un des nombreux films annoncés à TUDUM. Il s’annonce un peu plus racé qu’un simple film d’écrasement pourrait l’être. Et il y a certainement un peu d’attraction sombre. Avec Netflix faisant de plus en plus d’émissions et de films pour jeunes adultes, celui-ci sera un succès à coup sûr.

Cela ajoute également une touche plus globale à la plate-forme, attirant des téléspectateurs, des réalisateurs et des acteurs internationaux à sa bibliothèque de streaming déjà bien remplie. Au cours des dernières années, Netflix en tant qu’entreprise s’est vraiment étendu aux quatre coins du globe (attendez que la terre ait des coins ?) et il semble que cela porte ses fruits. Alors que pensez-vous de ce nouveau film ? Regarderez-vous ?

Sujets : Netflix, TUDUM