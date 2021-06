Lucifer et Tom Ellis se ressemblent plus que vous ne le pensiez

Après son passage raté sur Fox et son arrivée sur Netflix, Lucifer est devenu un énorme succès mondial. Avec Tom Ellis En tant que protagoniste, l’histoire du fils de Dieu le plus rebelle, qui a déjà cinq saisons disponibles sur la plate-forme, est l’une des séries les plus regardées au monde non seulement en raison du niveau d’acteur de la distribution, mais aussi en raison de la scénographie. , l’intrigue qui sort de l’ordinaire et, à son tour, la combinaison de l’humour, du drame et de l’action.

Bien qu’il reste encore une édition à sortir, qui a terminé son tournage il y a un mois, Lucifer touche à sa fin. La sixième sera la dernière partie et, par conséquent, Tom Ellis Il est venu dire au revoir au personnage qui l’a catapulté à la renommée internationale, très excité et remerciant l’opportunité que le géant du streaming lui a donnée en choisissant la série dans laquelle il a joué pour le sauver du gouffre.







Cependant, l’arrivée des nouveaux chapitres manque toujours et, pour réduire l’attente des fans, de Spoiler nous allons souligner les deux similitudes entre le personnage et l’acteur. C’est qu’au-delà d’être la même personne, Lucifer et Ellis ont plus en commun que vous ne l’imaginez, et vous l’avez probablement oublié pendant le strip. Sachez ce qu’ils sont.

Les 2 similitudes entre Lucifer et Tom Ellis.

1. Ils ont tous les deux un frère jumeau :

Dès la première partie de la cinquième saison, Lucifer il voit sa vie compliquée d’enfer. Est-ce que son frère jumeau Miguel descend du ciel pour tenter de s’approprier son identité sur terre. Cependant, il convient de préciser que Lucifer et l’archange Michael sont joués par le même acteur, Tom Ellis, avec une différence unique dans chacun : une marque sur le visage.

Tom Ellis et sa sœur jumelle.



Et, quant à Ellis, il a aussi dans la vraie vie une personne comme lui : sa sœur jumelle, Lucy Ellis. Bien qu’elle ne soit pas connue dans le monde entier, elle fait partie de la famille de l’acteur et, bien sûr, ils ont le même âge.

2. Le surnom de la sœur de Lucifer et Tom Ellis :

Quand Amenadiel entre dans la vie de Lucifer, un surnom du diable se fait jour : Lucy. Lui et le reste des membres célestes qui apparaissent dans la série choisissent de dire ce surnom au protagoniste. Cependant, ce n’est pas un surnom inconnu pour lui : eh bien, c’est le nom complet, justement, de sa sœur jumelle.