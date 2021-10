Le casting de Hellraiser de Jamie Clayton attire les éloges des fans d’horreur

Les personnages masculins de longue date qui changent de sexe n’ont rien de nouveau et, dans la plupart des cas, sont indésirables parmi les fans de franchises populaires et emblématiques. Le mot L : génération Q, assumera le rôle du prêtre cénobite Pinhead dans le redémarrage de Hellraiser basé sur Clive Barker Hellraiser. Cependant, de nombreux fans ont vraiment apprécié l’annonce, qui a eu lieu après le tournage du film qui se termine, car il vise à arriver sur Hulu l’année prochaine.

Hellraiser a été initialement publié en 1987 et a apporté la nouvelle de Barker Le coeur infernal aux écrans. Le film a donné vie à l’horrible histoire de la boîte à puzzle Lament, un appareil qui pourrait ouvrir une porte vers une dimension où les Cénobites habitent et attendent ceux qui recherchent des niveaux de plaisir qui ne peuvent être atteints que par les niveaux de torture qu’ils subissent. . Bien qu’il ne soit pas nommé dans l’histoire ou le film d’origine, Doug Bradley a donné vie à Pinhead d’une manière qui a instantanément créé un monstre cinématographique qui rejoindrait Freddy Krueger et Jason Voorhees dans le panthéon de l’horreur.

La franchise a souffert, comme le font de nombreuses séries d’horreur, d’être étirée au point de devenir une ombre d’elle-même mal dessinée, de multiples séquelles étant produites grâce à des contrats déjà signés, et finalement Barker est entré dans une bataille juridique pour récupérer les droits américains sur sa propre franchise. Lorsqu’il a gagné l’affaire, qui lui permet de récupérer les droits sur ce qui lui appartient le 19 décembre de cette année, Barker a ensuite rejoint le nouveau film en tant que producteur et n’a pas tardé à louer la nouvelle itération de ses personnages.

« Après avoir vu certaines des conceptions du nouveau film Hellraiser de David Bruckner, ils rendent hommage à ce que le premier film a créé, mais l’emmènent ensuite dans des endroits où ils n’ont jamais été auparavant », a-t-il déclaré. « C’est un Hellraiser à une échelle à laquelle je ne m’attendais tout simplement pas. David et son équipe sont imprégnés de la mythologie de l’histoire, mais ce qui m’excite, c’est leur désir d’honorer l’original tout en le révolutionnant pour une nouvelle génération. »

Aussi bien que Jamie Clayton reprenant le rôle du Cénobite principal, le casting comprend également Odessa A’zion, Brandon Flynn (13 raisons pour lesquelles), Goran Visnjic (Les garçons), Drew Starkey, Adam Faison (Tout va bien se passer), Aoife Hinds (Personnes normales), Hiam Abbass (Succession) et Selina Lo (Niveau du boss). David Brucker est réalisateur, le scénario étant adapté par Ben Collins et Luke Piotrowski d’après une histoire de David S. Goyer, également producteur.

Contrairement à de nombreux échanges de genre dans les franchises bien-aimées, il y a une bonne raison pour laquelle les fans des personnages originaux de Barker sont satisfaits du changement par rapport au Cénobite masculin de Doug Bradley. Comme dit, le film original avait Pinhead répertorié comme étant simplement Cénobite principal et bien qu’ils soient interprétés comme un rôle masculin, les Cénobites eux-mêmes sont à peu près dépourvus de genre dans l’histoire originale de Barker, donc bien que nous ayons été habitués à la représentation de Bradley dans de nombreux films, il est pas comme échanger un personnage comme Michael Myers, Freddy ou Jason. Il semble que de nombreux fans l’aient déjà remarqué et soient plus que satisfaits du changement.

« Une excellente nouvelle pour l’horreur en honorant la vision originale de Clive, une mauvaise nouvelle pour les frères qui n’ont toujours pas compris que Pinhead a toujours été exempt de genre et de binaire », a déclaré un utilisateur de Twitter. Un autre a commenté : « Eh bien, Pinhead était une femme dans la version originale de la pièce de théâtre Le coeur infernal, alors c’est TRÈS excitant ! » Un troisième a fait écho au sentiment, en disant : « C’est tellement incroyablement cool ! Dans la nouvelle originale Le coeur infernal, le personnage qui allait devenir Pinhead était de sexe inconnu avec une voix féminine et mélodique. Si les mecs anti-SJW vont s’énerver, alors ils montrent simplement qu’ils n’ont aucune idée de la source. »

Parmi les nombreux remakes et redémarrages actuellement en production, Hellraiser est apparemment l’un des meilleurs et a beaucoup de choses pour lui. Bien qu’aucune date de première ne soit actuellement fixée, le film devrait arriver en 2022, alors attendez-vous à plus de mises à jour sur le film relativement bientôt. Il est prévu pour ses débuts sur Hulu.

Prendre de l’avance sur le discours en tweetant dès maintenant que Pinhead était un démon androgyne asexué dans le livre Hellbound Heart alors tais-toi maintenant – lanterne jacob 🎃 (@PunkCaeser) 7 octobre 2021

« Sa voix, contrairement à celle de son compagnon, était légère et haletante – la voix d’une fille excitée. Chaque centimètre de sa tête avait été tatoué avec une grille complexe, et à chaque intersection d’axes horizontaux et verticaux une épingle en pierre précieuse enfoncée à travers Jusqu’à l’os. » pic.twitter.com/OfayOW7SAm – Le fantôme de Kyle J. West 🎃 (@VaguelySquare) 7 octobre 2021

C’est tellement incroyablement cool ! Dans la nouvelle originale The Hellbound Heart, le personnage qui allait devenir Pinhead était de sexe inconnu avec une voix féminine et mélodique. Si les mecs anti-SJW vont s’énerver, alors ils montrent simplement qu’ils n’ont aucune idée de la source. https://t.co/JNisfbsnGY — Web de canard intellectuel 🍺 (@pixelkitties) 7 octobre 2021

Eh bien, Pinhead était une femme dans la version originale de la pièce de théâtre The Hellbound Heart, donc c’est TRÈS excitant ! https://t.co/9sZyOUV8dt – Rosalind Mosis (@RosalindMosis) 7 octobre 2021

Une excellente nouvelle pour l’horreur en honorant la vision originale de Clive, une mauvaise nouvelle pour les frères qui n’ont toujours pas compris que Pinhead a toujours été exempt de genre et de binaire. https://t.co/yct3MLZDg6 – Michael Kennedy (@MichaelKenKen) 7 octobre 2021

Sujets: Hellraiser