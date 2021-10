John Wick : les films de Keanu Reeves classés du pire au meilleur selon les critiques

Lionsgate

Vous êtes fan de la saga avec Keanu Reeves ? Alors jetez un œil au Top 3 des films selon les critiques. Voyez lequel est le meilleur !

© LionsgateJohn Wick : Les films de Keanu Reeves classés du pire au meilleur selon les critiques.

John mèche est arrivé en 2014 et a été rapidement considéré comme l’un des meilleurs films d’action de l’époque, car il avait un assaisonnement qui le rendait spécial : son protagoniste était Keanu préfet. L’acteur est l’un des plus aimés des fans et de ses collègues, c’est pourquoi une saga a été créée qui compte déjà trois films sortis et deux autres sont en cours.

Le quatrième film de la franchise a commencé à tourner fin juin de cette année et se déroulera dans des villes comme Paris, Berlin, le Japon et New York. Le grand détail ici sera que le créateur de la saga, Derek Kolstad, ne fera pas partie de vouloir chercher de nouvelles voies. En attendant les nouvelles les plus importantes de John mèche 4, nous vous apportons ici un classement des les films sortis jusqu’ici du pire au meilleur selon les critiques.

+ Classement : les films de John Wick du pire au meilleur

3) John Wick

Année: 2014

Terrain: John Wick, un ancien tueur à gages, affronte le gangster Viggo Tarazov, qui offre une récompense à quiconque parvient à mettre fin à la vie de Wick.

Tomatomètre de tomates pourries : 86 %

Critique générale : Élégant, excitant et étourdissant de cinétique, John Wick sert de retour à l’action satisfaisant pour Keanu Reeves, et ce qui semble être le premier d’une franchise.

2) John Wick : Chapitre 2

Année: 2017.

Terrain: L’assassin légendaire John Wick est forcé de prendre sa retraite par un ancien associé qui tente de contrôler un sinistre groupe international d’assassins. Forcé de l’aider par un serment de sang, John se rend à Rome pour affronter certains des assassins les plus meurtriers du monde.

Tomatomètre de tomates pourries : 89 %

Critique générale : John Wick: Le chapitre 2 fait ce qu’une suite devrait faire, ce qui signifie dans ce cas dupliquer l’action sans arrêt et avec une chorégraphie passionnante qui rendait son prédécesseur si amusant.

1) John Wick : Chapitre 3 – Parabellum

Année: 2019

Terrain: John Wick revient à nouveau mais avec une prime sur la tête qui chasse les mercenaires. Après avoir assassiné l’un des membres de sa guilde, Wick est expulsé et devient le centre d’attention de tous les tueurs à gages de l’organisation.

Tomatomètre de tomates pourries : 89 %

Critique générale : John Wick: Chapitre 3 – Parabellum se recharge pour une autre série percutante de l’action exagérée et brillamment chorégraphiée que les fans de la franchise exigent.

