Tony Hawk se rend au hasard dans un pub londonien pour chanter dans le groupe de reprises de Tony Hawk

Avez-vous déjà entendu parler d’un groupe de reprises de Tony Hawk ? Et bien vous avez maintenant, grâce à cette vidéo incroyable :

Ce dont vous êtes témoin dans ce clip n’est autre que le skateur professionnel lui-même qui monte sur scène lors d’un spectacle à East London pour chanter dans un groupe de reprises dédié à son jeu.

Le groupe de musique en question, nommé The 900, est connu pour jouer des chansons des jeux épiques Tony Hawk’s Pro Skater.

Hier soir (30 juillet), ils ont traversé leur set habituel au Signature Brew à Haggerston, seulement pour que le patineur de 54 ans les rejoigne pour une interprétation de « Superman » de Goldfinger.

Il est sûr de dire que la foule s’est déchaînée, comme le montre le clip partagé par l’utilisateur de Twitter Isabel Davies.

Dans des images séparées, il a été filmé disant : « Merci d’avoir un tel respect pour [the games].

« Ça a vraiment été mon plus grand honneur de faire durer ces jeux aussi longtemps. Hé, et nous continuons, n’est-ce pas ? Je devais me joindre à la fête. Profitez-en ! »

Les 900 prétendent être le premier et le seul groupe de reprises de Tony Hawk’s Pro Skater au Royaume-Uni, jouant tous les bangers des jeux nostalgiques.

Les bandes sonores des jeux Tony Hawk’s Pro Skater sont épiques. Crédit : Activision

Pour être juste, il est surprenant que cela ne se soit pas produit plus tôt – tout fan de Pro Skater digne de ce nom saura que la bande-son est épique et correspond parfaitement au gameplay.

De Suicidal Tendencies et Rocket From The Crypt à The Ramones et Dead Kennedys, le jeu a créé une passerelle permettant aux jeunes générations de découvrir le grand punk rock et la musique alternative.

Cela a littéralement changé la donne – et les 900 gardent l’esprit vivant.

L’homme de 54 ans a parlé de la jambe cassée dans un long post Instagram où il a insisté sur le fait qu’il « n’arrêtera pas de patiner » tant qu’il n’en sera pas physiquement incapable.

« Hier, c’était nul », a déclaré Hawk. « Je me suis cassé le coude il y a 20 ans et j’ai réussi à faire un retour complet ; cette récupération pour un fémur cassé sera beaucoup plus difficile en raison de sa gravité (et de mon âge). Mais je suis prêt à relever le défi. »

Hawk a noté l’ironie de la blessure survenue la nuit avant que HBO ne lâche la bande-annonce du documentaire Jusqu’à ce que les roues tombent, qui a été publié en avril.

Le film jette un regard sur la vie et la carrière de Hawk, et se concentre sur sa philosophie et sur la façon dont il continue de patiner à son âge.