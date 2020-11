Alors les étudiants font semblant d’avoir des problèmes avec la webcam pour contourner l’apprentissage à distance

Ces dernières semaines, le monde scolaire a dû commencer à se confronter à Apprentissage à distance. Prendre des leçons depuis un ordinateur est presque aussi fatigant que d’enseigner en utilisant uniquement la webcam et en partageant des diapositives sur l’écran. Aux problèmes naturellement posés par la barrière technologique entre élèves et enseignants se heurtent cependant à des difficultés d’une autre nature, comme les étudiants qui exploitent les fonctionnalités logicielles et les modifications des plateformes de visioconférence pour éviter de suivre des cours ou surmonter plus facilement les interrogatoires à distance.

Il n’est pas rare, par exemple – un enseignant a dit à Fanpage.it – ​​que les élèves utilisent des outils relativement simples pour perturber artificiellement le signal vidéo leurs appareils envoient pendant les réunions. Dans les cours organisés avec Google Meet, par exemple, il est possible d’utiliser une extension pour le navigateur Chrome qui modifie les images capturées par la webcam pour leur appliquer des filtres spéciaux en temps réel. L’extension est gratuite, s’installe en quelques secondes et peut être utilisée directement dans la fenêtre de visioconférence. Les filtres eux-mêmes ne sont pas particulièrement élaborés, mais certains de ceux présents dans le catalogue sont très utiles pour donner aux enseignants l’idée d’une connexion perturbée.

Un filtre en particulier réduit la définition de l’image jusqu’à ce que le sujet cadré soit réduit à un agrégat de pixels; une autre exposition du troubles qu’à un œil inexpérimenté, ils peuvent sembler compatibles avec ceux d’une mauvaise connexion Internet; d’autres encore figer l’image sur un cadre exactement comme il se produit lorsque la ligne se brise momentanément. Ces effets peuvent être utilisés à plusieurs fins: les élèves peuvent simplement perturber les leçons avec des images inversées, ou profiter du fait que leur image ne se distingue pas clairement pour ne pas suivre les explications; dans les moments d’image fixe, ils peuvent échapper aux questions les plus insidieuses lors de l’interrogatoire par des regards fugaces sur le manuel.

En Italie, la fracture numérique est un problème sérieux qui pose des problèmes de connexion aux étudiants qui souhaitent simplement suivre les cours à distance, c’est pourquoi dans certains cas ça peut être difficile à comprendre si l’un des participants à l’appel vidéo rencontre réellement des difficultés techniques ou les simule avec un programme de montage vidéo. Les enseignants pour leur part peuvent donc tomber dans le piège ou se rendre compte de ce qui se passe à l’écran, mais ne disposent toujours pas de preuves suffisantes d’un point de vue technique pour gronder les élèves avec une note formelle.