Façades PS5: le brevet indique les ailes latérales officielles

PS5Les propriétaires qui aimeraient avoir une PS5 noire ou colorée peuvent être heureux : il ne faudra peut-être pas longtemps avant que Sony lui-même propose des ailes latérales officielles, alias des façades, pour la PlayStation 5. Au moins cela pourrait être suggéré par un brevet récemment découvert.

Les panneaux latéraux de la PS5 bientôt officiellement dans d’autres couleurs de Sony ?

Quel est le problème? La PS5 est disponible en deux versions différentes (édition numérique et standard), mais jusqu’à présent seulement d’un seul coup d’oeil. sont donc directs Divers fournisseurs tiers même après le lancement tiré du sol pour Façades personnalisées, skins et autres à offrir pour la PS5. C’était Sony est surtout une épine dans le côté et le groupe a pris des mesures contre elle.

Façades Sony PS5 : veut apparemment Sony lui-même aile latérale officielle pour la PS5. En tout cas, cela semble plus ou moins clairement en quoi consiste un brevet que Sony a déposé. Sur les photos, ils sont Panneaux latéraux de la PlayStation 5 peut être reconnu et le texte du brevet parle d’un « design ornemental du couvercle » d’un appareil électrique.

Il semble que cela ne devrait pas tarder avant que nous puissions acheter différentes façades PS5 de Sony. Bien que, malheureusement reste complètement flou pour l’instantsi le brevet deviendra quoi que ce soit – ce qui ne doit pas toujours être le cas. La demande semble exister, mais Sony n’est apparemment pas très pressé d’y répondre.

Pour le moment, l’entreprise semble également être une priorité problèmes complètement différents avoir : à savoir que Demande pour la PS5 pour vous allaiter. Les consoles sont toujours très difficile à saisir et cela devrait être donné le Pénurie de puces ou de semi-conducteurs ainsi que les difficultés de production et de livraison liées à la Pandémie de Coronavirus rester ainsi un peu plus longtemps. Si ce n’est pas le cas encore pire volonté.