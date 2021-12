Jada Pinkett Smith partage une vidéo en accéléré d’une transformation de maquillage de 5 heures pour Matrix Resurrections

Les résurrections matricielles a ramené la franchise de science-fiction sur les écrans après près de deux décennies, avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et d’autres revenant à la série pour reprendre leurs rôles. Parmi ces acteurs se trouve Jada Pinkett Smith, qui a rejoint la franchise en La matrice rechargée, est apparu dans le suivi Les révolutions matricielles, et joue à nouveau Niobe dans Les résurrections matricielles. Cependant, sa dernière apparition est radicalement différente de sa précédente sortie, Niobe ayant 60 ans, et dans une nouvelle vidéo, l’actrice a révélé l’incroyable transformation de 5 heures qu’elle a subie pour obtenir son look pour la suite.

Il est bien connu que de nombreux acteurs doivent endurer des processus de maquillage longs et fastidieux lorsqu’ils apparaissent dans des films qui utilisent la technique éprouvée des effets pratiques sur le vieillissement et le vieillissement CGI. Avec certains acteurs apparaissant dans des épopées fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux devant endurer des heures de routine quotidienne pour entrer dans le personnage, la vidéo en accéléré partagée par Pinkett Smith donne juste une idée de ce que cela implique. Elle a commenté la vidéo : « La transformation de 5 heures de Jada en la seule et unique Niobe dans Résurrections matricielles. »

Le personnage de Niobe a été introduit dans La matrice rechargée en tant qu’humain de Sion, qui est l’un des rebelles luttant contre la Matrice et capitaine du Logos, le plus petit navire de la flotte humaine. Au sein de la matrice, Niobe est un expert en arts martiaux et a éliminé plus d’un agent, et a survécu à plusieurs combats avec de nombreux assassins du monde virtuel, y compris l’entité appelée Agent Smith. En plus de figurer dans les films précédents, le personnage était le protagoniste du jeu vidéo Entrez dans la matrice et est apparu dans La matrice en ligne, exprimé par Gina Torres, qui est en fait apparue comme Cas dans les deux La matrice rechargée et Les révolutions matricielles.





En faisant Les résurrections matricielles, Jada Pinkett Smith a aidé la nouvelle venue de la franchise Priyanka Chopra Jonas, qui craignait de retourner dans un environnement de tournage pour son rôle dans le film. S’exprimant dans une précédente interview, Chopra Jonas a expliqué :

« C’était la première chose que j’ai tournée après notre confinement et c’était à Berlin. Je prenais l’avion de Los Angeles à Berlin et après être allé nulle part pendant six mois, c’était terrifiant. Et à cause de notre travail, nous sommes les seules personnes sur le plateau qu’il faut enlever nos masques je suis asthmatique mon mari [Nick Jonas] est diabétique de type 1, c’était tellement terrifiant. Je me souviens avoir pleuré et Jada était dans le vol avec moi. Elle était juste un tel leader. Elle m’a tenu la main et elle m’a dit : ‘Nous allons faire ça ensemble.’ C’est une patronne, je l’aime. »

Compte tenu de la réaction mitigée des deux précédents volets de La matrice, il n’est pas surprenant que l’ajout complexe ait également divisé les fans, les scores du public et des critiques sur Rotten Tomatoes oscillant entre 64 et 66% en raison de son intrigue complexe qui est liée aux nombreux supports différents sur lesquels la série de films s’est développée. les années. Les résurrections matricielles joue actuellement dans les cinémas et sur HBO Max.





