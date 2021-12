Quel est le vrai nom de Will Smith et pourquoi l’a-t-il changé ?

Il existe plusieurs stars hollywoodiennes, mais seules quelques-unes ont un niveau de popularité unique qui les amène à être célébrées par des millions de fans. Un cas connexe est celui de Will Smith, un acteur qui a su se produire dans différents genres cinématographiques et a gagné l’affection du public en faisant partie de productions mémorables. Pourquoi avoir choisi de changer de nom ?

Bien avant d’être devant les caméras, sa carrière a commencé en tant que maître de cérémonie du groupe. DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, qu’il a formé avec son ami Jeffrey « DJ Jazzy Jeff » Townes. Ensuite, ils ont rencontré Ready Rock C pour battre box et en tant que trio de rap, ils ont remporté un Grammy Award en 1988. Bientôt, on sut qu’il échappait aux impôts et devait le payer avec ses actifs, pour lesquels il était complètement en faillite.

+ Quel est votre vrai nom ?

Willard Carroll Smith Jr.Comme c’est son vrai nom, il était fauché et sans revenu. C’est là qu’il a signé un contrat avec la chaîne de télévision NBC pour jouer dans Le Prince de Bel Air, faisant confiance à cet artiste qui n’avait pas le meilleur background. Ce qui est certain, c’est que la sitcom a été un véritable succès à travers le monde et l’a propulsé à devenir une star.

+ Pourquoi as-tu changé de nom ?

La principale raison pour laquelle il a décidé que son nom devrait être Will Smith et ne pas continuer avec celui de son père, était qu’il voulait le raccourcir afin que son public puisse se souvenir de lui plus facilement.. En fait, dans Le Prince de Bel Air son personnage a été nommé d’après lui afin que les téléspectateurs commencent à se souvenir de lui de cette façon pour avoir un nom propre dans l’industrie.

Heureusement pour lui, le programme était un véritable phénomène dans le monde entier et à partir de ce moment, il a commencé un chemin de succès qui l’a amené à faire partie de productions telles que Bad Boys, Independence Day, Men in Black, Yo Robot, Pursuit of Happiness, Je suis une légende, Hitch, Suicide Squad et récemment, le roi richard. Malgré le fait que ses derniers projets déçoivent les critiques, Forbes le positionne comme l’un des acteurs les plus rentables pour les sociétés de production, telles que Warner Bros. ces derniers temps.

