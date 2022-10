Kaley Cuoco et Johnny Galecki de The Big Bang Theory discutent de leur romance dans les coulisses

Un nouveau livre sur la réalisation de la populaire sitcom La théorie du Big Bang a révélé des détails attachants sur la romance en coulisses entre les stars de la série Kaley Cuoco et Johnny Galecki. Dans un extrait publié par Salon de la vanitéles détails de la romance hors écran sont partagés dans des citations des deux stars, qui sont sorties ensemble pendant deux ans en 2008. La conversation se lit comme suit :





CUOCO: « J’ai eu un très gros béguin pour Johnny au début. Je ne le cachais même pas. Il a un tel fanfaron. Nous sortions tous les deux avec des gens à l’époque, mais je n’avais d’yeux que pour Johnny. Puis, quand j’ai découvert il avait des yeux pour moi aussi, je me disais, oh-oh, ça va être un problème. » GALECKI: « J’ai un ego sain, mais tu dois vraiment me frapper sur la tête pour me faire savoir que tu flirtes avec moi. Je n’avais aucune idée d’un quelconque béguin avant que Kaley et moi ne commencions à sortir ensemble. » CUOCO: « Toutes les scènes jusqu’à ce que nous nous réunissions dans la vraie vie, il était évident qu’il y avait toujours quelque chose là-bas. Il y avait de la chimie et nous étions amoureux l’un de l’autre. C’était toute la première saison jusqu’à ce que nous nous réunissions pour de vrai. «





La théorie du Big Bang A aidé à pousser la paire dans une relation

S’il ressort clairement des paroles des deux stars qu’il y a eu une étincelle instantanée entre elles, elles expliquent ensuite comment un certain moment dans La théorie du Big Bang a aidé à leur fournir un moment pour faire passer leur relation au niveau supérieur… littéralement. C’était une séquence de rêve dans un épisode intitulé « The Nerdvana Annihilation », dans lequel Penny de Cuoco et Leonard de Galecki devaient se rapprocher et personnellement dans une cage d’ascenseur. Ils ont dit:

GALECKI: « Nous devions être dans les bras l’un de l’autre – et pendant un certain temps, car c’était un peu une cascade que nous faisions. C’était un tout, et c’était une pré-bande car cela a pris un peu de temps. Kaley Elle n’avait pas du tout l’air effrayée. En fait, elle avait l’air extrêmement heureuse dans ces bras. C’était certainement l’un des moments où je pense… » CUOCO: « Je pense que nous sommes tombés un peu amoureux dans cette cage d’ascenseur. » GALECKI: « Nous avons ressenti quelque chose, oui. Je pense que c’était un tournant décisif [in our relationship]. À ce moment-là, elle et moi savions que quelque chose de réciproque se faisait sentir, et que ce serait plus une distraction du travail d’essayer de continuer à l’ignorer que de le reconnaître et de s’y abandonner. »

Bien sûr, les deux stars ont évolué depuis qu’elles se fréquentent, à la fois l’une de l’autre et de la série, Cuoco étant récemment apparu dans HBO. L’hôtesse de l’airtandis que Galecki a repris son Roseanne rôle de David Healy dans Les Conners. La paire est apparue brièvement à nouveau à l’écran lorsque Galecki a fait une apparition dans un épisode de Bataille de synchronisation labiale dans lequel Cuoco jouait.