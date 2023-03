The White Lotus va en Thaïlande pour la saison 3

Tel que rapporté par Deadline, de Mike White la populaire série HBO se dirige vers la Thaïlande pour la troisième saison de Le Lotus Blanc. La première saison de Lotus blanc a été tourné à Maui, Hawaï, et la deuxième saison de la série a été tournée en Sicile, en Italie. Maintenant, il a été confirmé par le point de vente que la troisième saison de la comédie dramatique se déroulera en Asie.





Il y a un mois, Lotus blanc Le producteur exécutif David Bernad s’est entretenu avec Deadline et a noté que l’émission était optimiste quant au tournage de la troisième saison de la série en Asie.

Il a déclaré: « Nous avons beaucoup essayé de travailler en Asie et j’espère que la troisième saison sera notre chance de faire bouger les choses là-bas. »

White, qui n’est pas seulement le créateur de la série, mais qui écrit également pour la série, a précédemment fait allusion à la possibilité que la saison 3 se déroule en Asie dans une vidéo publiée à la fin de la saison dernière.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





Le créateur de la série Mike White a précédemment noté qu’il voulait que la troisième saison examine « La mort dans la religion et la spiritualité orientales »

Warner Bros.

Dans la vidéo, White a déclaré: « La première saison, nous avons mis en évidence l’argent, puis la deuxième saison est le sexe et je pense que la troisième saison, ce serait peut-être une sorte de regard satirique et amusant sur la mort dans la religion et la spiritualité orientales – on dirait cela pourrait être une riche tapisserie de faire un autre tour à White Lotus. »

La troisième saison devrait présenter un tout nouveau casting similaire à la deuxième saison, qui a introduit de nombreux nouveaux visages en plus de ramener Tanya de Jennifer Coolidge. Pourtant, malgré les représailles de Coolidge contre son personnage, le sort de Tanya à la fin de la deuxième saison pourrait signifier qu’elle Lotus blanc le personnage est parti pour de bon.

Il est également à noter que les deux premières saisons de Lotus blanc ont été filmés dans les hôtels Four Seasons, et si l’émission prévoit de poursuivre cette tendance, il y a au moins quatre propriétés dans le pays où elles peuvent le faire. Cela comprend Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Four Seasons Resort Chiang Mai, Four Seasons Resort Koh Samui et Four Seasons Bangkok.

A cette époque, le lieu précis de tournage de la troisième saison de Lotus blanc n’a pas été confirmé.

Alors que Variety a été le premier à annoncer la nouvelle de la prochaine saison de la populaire série comique noire, HBO a refusé de proposer au point de vente des commentaires supplémentaires sur la série.