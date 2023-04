Battez tous les chasseurs de primes dans Star Wars Jedi Survivor – Ces récompenses sont tentantes

Asmodee Star Wars : Assaut Sur L'empire

assaut sur lrempire est un jeu draventure epique pour 2 a 5 joueurs dans lrunivers de star wars. la redoutable armee imperiale, secondee par drimpitoyables chasseurs de primes, affronte draudacieux heros rebelles au cours drune serie de missions tactiques. des personnages emblematiques, tels que dark vador et han solo, font monter les enjeux de cette campagne epique. chaque bataille nrest qurune etape menant au reglement de comptes final entre lrempire galactiquen et lralliance rebelle.nle sort de la galaxie est en jeuhla galaxie tout entiere a sombre dans la guerre civile. apres la destruction de lretoile noire, lrhegemonie de lrempire galactique est menacee. des legions de stormtroopers deferlent sur toutes les planetes pour les ramener dans le rang, mais lrelite des agents rebelles dejoue leurs plans a la moindre occasion. tout est contre eux, mais ils nrhesitent pas a se dresser face aux troupes imperiales pour liberer la galaxie.assaut sur lrempire est un jeu draventure epique pour 2 a 5 joueurs dans lrunivers de star wars. la redoutable armee imperiale, secondee par drimpitoyables chasseurs de primes, affronte draudacieux heros rebelles au cours drune serie de missions tactiques. des personnages emblematiques, tels que dark vador et han solo, font monter les enjeux de cette campagne epique.chaque bataille nrest qurune etape menant au reglement de comptes final entre lrempire galactique et lralliance rebelle. de plus, des regles speciales permettent a deux joueurs de construire leurs armees et de sraffronter dans de palpitantes escarmouches, pour simuler les moments-clef de la saga star wars ou des batailles creees de toutes pieces !avec 34 figurines en plastique, plus de 200 cartes, plus de 50 tuiles modulaires et de nombreux autres accessoires, assaut sur lrempire met entre vos mains le sort drune galaxie lointaine, tres lointaine.... contenu - 34 figurines en plastique, - 11 des, - 6 fiches heros, - 1 cadran de rounds et de menace, - 39 cartes deploiement, - 10 cartes mission de lrintrigue, - 14 cartes mission annexe, - 18 cartes projet, - 5 cartes resume, - 2 cartes mission drescarmouche, - 81 cartes classe, - 36 cartes objet, - 18 cartes recompense, - 12 cartes etat, - 42 cartes commandement, - 12 cartes ravitaillement, - 60 autocollants dridentification, - 59 tuiles de plateau, - 45 pions degats, - 35 pions stress, - 12 pions allie, - 4 pions porte, - 8 pions caisse, - 8 pions terminal, - 20 pions dridentification, - 20 pions mission, - 15 pions etat, - 1 pion entree, - 1 pion initiative, - 4 pions activation, - 4 supports en plastique, - 1 guide drinitiation, - 1 guide de reference, - 1 guide de campagne et 1 guide drescarmouche.en bonus, les extensions de figurine : luke skywalkert et dark vadort !n