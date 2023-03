Le renouvellement de la saison 3 de House of the Dragon est à l’horizon

Le public et les critiques ne pouvaient pas en avoir assez Maison du Dragon après ses débuts en août dernier, elle est rapidement devenue l’une des séries les plus regardées de HBO dans l’histoire du réseau. L’immense succès Game of Thrones La préquelle se déroule près de 200 ans avant les événements de la série phare et dépeint les circonstances qui ont conduit à la disparition de la maison Targaryen, l’une des sept familles nobles de Westeros. Alors que la production de la saison 2 commence bientôt, Game of Thrones les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour la suite du récit édifiant des Targaryen. Et selon une exclusivité Deadline, HBO envisage déjà les saisons suivantes avant la première de la saison deux.

Selon le rapport, un feu vert pour la saison trois est à l’horizon pour Maison du Dragon avec HBO délibérant actuellement sur la décision. L’exploit impressionnant survient quelques semaines seulement avant le début du tournage de la deuxième saison du spin-off. Selon le Maison du Dragon équipe créative, le grand conte fantastique a été conçu pour se dérouler sur trois ou quatre saisons. Lors du développement de la deuxième saison, l’équipe créative a abordé la deuxième saison avec un point de vue global, en regardant vers le reste de la série. Comme la série est basée sur le roman fantastique de George RR Martin, Feu & Sangune approche détaillée a été adoptée pour élaborer un récit homogène et connecté à travers la série, qui comprenait la rupture des histoires entre les saisons, les batailles qui arriveraient au petit écran et quand inclure les batailles dans le scénario global .

Depuis Maison du Dragon saison trois a déjà été tracé, HBO accorde une attention particulière à la poursuite des scripts, du casting et des plans de production si les délibérations se terminent à la confirmation avancée de la saison trois. L’engagement précoce potentiel est une rupture avec la norme de l’industrie où les renouvellements ont normalement lieu après la première de la saison en cours. Espérons que HBO réfléchisse Maison du Dragon La troisième saison déclenche un mouvement vers des considérations à long terme pour les projets, au lieu de saison par saison, pour les réseaux et les studios.





La deuxième saison comportera moins d’épisodes

HBO

Showrunner-producteur exécutif Ryan Condal et George R.R. Martin ont fait un travail remarquable en apportant l’adaptation télévisée de Feu & Sang vivre. Ce fantastique fantastique d’action-aventure a captivé le public et a explosé pour être acclamé par la masse au sein de Maison du Dragon première saison. La saison de première année de 10 épisodes a jeté les bases nécessaires des relations complexes et entrelacées au sein de la maison Targaryen qui mèneront finalement à la guerre civile des Targaryen pour le convoité trône de fer. L’inévitable guerre de succession qui décime la famille, Dance of the Dragons, se déroulera sur plusieurs saisons, mais la saison à venir aura moins de temps d’antenne pour dépeindre la disparition des Targaryen.

Selon le rapport Deadline, la deuxième saison à venir de Maison du Dragon ne comprendra que huit épisodes. Un porte-parole de HBO a confirmé le nombre d’épisodes, mentionnant que la réduction était « axée sur l’histoire ». La deuxième saison était initialement destinée à avoir 10 épisodes comme son prédécesseur, qui a ensuite été modifié au cours du développement de l’histoire et a engendré des réécritures. Les parties de l’intrigue qui ont été ixnayées, qui comprenaient une bataille majeure, ont été déplacées vers la troisième saison après que le récit global de la série ait été tracé.

Bien que la nouvelle d’une saison plus courte puisse bouleverser Maison du Dragon fandom, il y a un bon côté à la saison plus courte. Apparemment, le changement donne plus de latitude pour que la série se déroule sur quatre saisons, selon des sources proches du projet. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé car Condal et Martin ne se sont pas mis d’accord sur le nombre de saisons (trois ou quatre) nécessaires pour raconter toute l’étendue de l’histoire. Seul le temps nous dira pour combien de saisons nous aurons Maison du Dragon. Mais d’ici là, le public peut se préparer pour la deuxième saison à venir, dont la première est prévue pour l’été 2024.