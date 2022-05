JK Rowling est un auteur, producteur de films et philanthrope britannique. Elle est surtout connue pour avoir créé la série de livres et de films phénomène mondial Harry Potter. Elle a écrit les sept volumes de Potter de 1997 à 2007. Il a été, et est toujours, un énorme succès, se vendant à plus de 500 millions d’exemplaires et a été traduit en 70 langues. L’énorme succès des romans a donné naissance à une franchise médiatique mondiale qui s’est étendue aux films, aux jeux vidéo, aux visites de studios et aux parcs à thème. Mais que vaut Rowling ?

Quelle est la valeur nette de JK Rowling en 2022 ?

En 2022, il a été rapporté que la valeur nette de JK Rowling était estimée à 1 milliard de dollars, selon Celebrity Net Worth. Elle est l’une des cinq seules femmes milliardaires autodidactes et est l’auteur le plus riche à avoir jamais vécu.

JK Rowling est née en juillet 1965 dans le sud du Gloucestershire. Son vrai nom est Joanne Rowling, mais elle choisit d’écrire sous un pseudonyme (que le monde entier connaît) : JK Rowling. Elle a fréquenté l’Université d’Exeter où elle a étudié le français et les classiques. Rowling a également enseigné l’anglais lorsqu’elle a émigré au Portugal en 1991 tout en devenant secrétaire et chercheuse pour Amnesty International.

C’est en 1995 que son aventure dans l’écriture a vraiment commencé, alors que Rowling terminait son premier épisode du Harry Potter série. Cependant, après avoir soumis son manuscrit à douze éditeurs, qui l’ont tous rejeté, sa carrière a commencé à sembler ne jamais décoller. Enfin, pour le plus grand plaisir de Rowling, ce sont les éditions Bloosbury qui reprennent son roman et lui donnent le feu vert, publiant Harry Potter et l’école philosophale en 1997 avec un tirage initial de 500 exemplaires. Après cela, le battage médiatique pour sa série ne s’est jamais ralenti, gagnant sa renommée et sa fortune pour avoir écrit les 6 autres romans fantastiques « Harry Potter », qui se sont vendus à 500 millions d’exemplaires depuis ses débuts en 1997.

Une exposition de la série de livres Harry Potter, par JK Rowling

Rowling a capitalisé sur le succès des livres en aidant à produire la série de films en 8 parties de plusieurs milliards de dollars, qui a créé des opportunités de marchandisage et même conduit à la création de parcs à thème. Au cours d’une année donnée, JK gagne en moyenne 50 à 100 millions de dollars grâce à ses diverses activités, ce qui est tout à fait différent pour quelqu’un qui a commencé à écrire la série en tant que mère célibataire au chômage vivant de l’aide sociale.