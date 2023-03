Le changement physique SURPRENANT de Gabriel Basso de THE NIGHT AGENT pour la série NETFLIX

Netflix

The Night Agent est un thriller dynamique mettant en vedette Gabriel Basso qui a subi un changement physique majeur pour jouer Peter Sutherland. Faites attention!

L’agent de nuit est l’histoire d’un agent de bas niveau du FBI, Peter Sutherland, qui travaille de nuit dans le sous-sol de la Maison Blanche en écoutant un téléphone qui ne sonne jamais et qui ne sonne que lorsque d’autres agents l’appellent pour signaler une grave menace à la sécurité nationale qui ne peut être empêchée avec des procédures normales car elles sont gravement compromises par des infiltrations… Une nuit ce téléphone sonne !

Le personnage principal est interprété par Gabriel Basso, un acteur américain de 28 ans avec une expérience à la fois dans le cinéma et la télévision. Il est actif sur grand écran depuis 2007 et ses derniers projets ont été Lutteur américain : le sorcier, Toute la verité et Hillbilly Élégie. Alors que dans le monde des séries ses œuvres les plus récentes sont perception et La route rouge avant de L’agent de nuit.

Le changement physique de Gabriel Basso

Netflix pariez sur cette série sur les agents secrets, les taupes et l’infiltration mettant en vedette Gabriel Basso qui a démontré son engagement à L’agent de nuit réalisant d’emblée un changement physique impressionnant si l’on tient compte des premières années d’activité de cet acteur dans l’industrie cinématographique hollywoodienne. Bien sûr, les normes d’aujourd’hui sont élevées et il est naturel pour un interprète de devoir subir une transformation physique pour son rôle.

Il est tout à fait normal de voir ce genre de transformation aujourd’hui dans des projets comme les films de super-héros où les interprètes aiment Henry Cavill ou Chris Hemsworth Ils ont fait de même pour personnifier Superman et Thor, respectivement. Dans ce sens, Gabriel Basso Il a dû devenir un agent du FBI, ce qui signifie qu’un corps a suffisamment travaillé pour rendre les séquences d’action des situations crédibles.

Dans les images que nous partageons dans cette note, vous pouvez voir un Gabriel Basso très jeune dans Les rois de l’été qu’il ne savait sûrement pas comment il allait poursuivre sa carrière professionnelle à cette époque. Aujourd’hui fait partie de l’une des séries les plus regardées de Netflix quoi dans Tomates pourries Il est évalué à 82% par le grand public contre 69% par les critiques et cela rend sûrement le protagoniste de cette histoire très heureux qui s’est engagé envers son personnage même dans l’aspect physique.

