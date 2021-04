« Suave », de Luis Miguel: l’histoire derrière l’une de ses chansons les plus célèbres

En plus de ‘Jusqu’à ce que tu m’oublies‘,’ Suave ‘est l’une des chansons les plus emblématiques de «Aries» (1993) et l’un des hymnes qui ne manquent jamais dans les concerts de Luis Miguel.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Combien avez-vous appris sur Luis Miguel?

Écrit par Orlando Castro et Kiko Cibrián, ‘Suave’ est le troisième single de “bélier« , le neuvième album studio de «Sol de México», et une chanson bien connue pour des vers comme «doux comme ton regard me tue, doux est le parfum de ta peau, doux sont tes caresses, comme j’ai toujours rêvé de toi, comme j’ai toujours rêvé de toi».

Comment est née cette chanson? La deuxième saison de « Luis Miguel, la série« Aborde largement la composition de ‘Doux‘, qui a émergé au milieu de la compétition musicale qui existait entre le’ Sol ‘et Cristian Castro dans la première partie des années 90.

PLUS D’INFORMATIONS: L’histoire derrière «Jusqu’à ce que tu m’oublies», de Luis Miguel

L’HISTOIRE DE ‘SUAVE’

Selon la production de Gato Grande et MGM, ‘Suave’ est né après Luis Miguel et Kiko Cibrián surmontera un désaccord qui implique également Cristian Castro. Dans la série, le chanteur licencie le guitariste après avoir appris qu’il travaillait auparavant avec son rival, mais s’excuse plus tard pour son explosion grâce à l’intervention d’Alex McCluskey, l’un de ses représentants.

Lorsqu’ils reprennent leur relation professionnelle, Luis Miguel lui confie la production de « Bélier » et lui demande de composer des chansons qui « déplacer des masses« , Mais gardez l’esprit de »Romance»(1992) et avoir du R&B.

Peu de temps après, Kiko Cibrián revient avec ‘Suave’, une chanson qui répond aux attentes de Luis Miguel et son manager Hugo López et qui devient la réponse du «Soleil» au succès connu par Cristian Castro en même temps.

Selon la série que vous pouvez voir dans Netflix, « Suave » revient à la vie de Luis Miguel à un moment difficile pour sa famille, en raison de ses distances avec ses frères et sa fille en se concentrant sur sa carrière pour tenter de laisser derrière lui le traumatisme d’avoir perdu sa mère, Marcela Basteri.

À 4:47 minutes, «Suave» est sorti en 1993 dans le cadre de «Aries», un album produit par Luis Miguel lui-même, avec l’aide de Cibrián, Rudy Pérez, David Foster et Juan Luis Guerra.