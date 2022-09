The Serpent Queen Episode 4 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

La date de sortie de l’épisode 4 de Serpent Queen est maintenant disponible et après avoir su cela, tous les fans de cette série sont vraiment très excités de regarder cet épisode à venir. Pour obtenir toutes les informations sur cet épisode, beaucoup d’entre vous le recherchent partout sur Internet. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous. Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions.

Dans cet article, nous partagerons toutes les mises à jour concernant la date de sortie de The Serpent Queen Episode 4. Ici, vous apprendrez également comment regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Alors sans plus tarder, sachons tout cela.

Vous pouvez également lire sur: Ghost Adventures Saison 27 Episode 3 Date de sortie

C’est une série américaine et le nom de ses sociétés de production est 3 Arts Entertainment, Attitude Production et Lionsgate Television. Son premier épisode est sorti le 11 septembre 2022 et après la sortie, cette émission a réussi à obtenir une immense popularité en très peu de temps.

Toute l’histoire de ce spectacle est basée sur le livre de Léonie Frieda « Catherine de Médicis : Reine de la Renaissance de France. Une fois que vous commencerez à suivre ses épisodes, vous deviendrez toujours plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de The Serpent Queen. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 4 de la reine serpent

Enfin, dans ce paragraphe, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 4 de The Serpent Queen. Le nom de l’épisode 4 est A New Era et il sortira le 2 octobre 2022 et enfin l’attente pour ces épisodes des fans des différentes régions va se terminer très bientôt. Nous vous proposerons donc à tous de marquer la date donnée.

Où diffuser The Serpent Queen?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur Starz et c’est le réseau officiel de cette émission. Vous pouvez également diffuser cette série sur le site officiel de Starz. Si vous n’avez pas regardé ses épisodes précédents, regardez d’abord ces épisodes. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de Heartbreak High Saison 2

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de cette série.

Chienne de Médicis

À la guerre plutôt qu’au lit

Le prix

Une nouvelle ère

La première régence

La dernière joute

Une attaque contre le roi

Une reine est faite

Liste des acteurs

Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette série.

Samantha Morton dans le rôle de Catherine de Médicis

Amrita Acharia comme Aabis

Barry Atsma comme Montmorency

Enzo Cilenti dans le rôle de Cosimo Ruggeri

Sennia Nanua comme Rahima

Kiruna Stamel dans le rôle de Mathilde

Nicholas Burns comme Antoine de Bourbon

Danny Kirrane comme Louis de Bourbon

Beth Goddard comme Antoinette de Guise

Antonia Clarke comme Mary, reine d’Écosse

George Jaques comme François II

Vous pouvez également lire sur: War Of The Worlds Saison 3 Episode 3 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de The Serpent Queen Episode 4, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Nous vous proposerons donc juste ici de marquer la date. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Serpent Queen Episode 4 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 9 de Mike – Compte à rebours, distributions, aperçu

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂