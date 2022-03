The Boss Baby revient pour une nouvelle série

Je ne peux pas en avoir assez Patron bébé? Vous n’avez pas à attendre trop longtemps pour de plus petites aventures. Il s’avère qu’il chancelle et arrivera d’ici le 19 mai 2022. Netflix a publié les premières images teaser pour Boss Baby : de retour dans le berceau!

Je suis sûr que vous vous demandez ce que nous nous demandons tous. Est-ce vraiment le même Théodore Templeton ? Et est-ce sa nièce, Tina, avec lui aussi ? Comment cela peut-il avoir un sens? Fermez vos grenouillères, les amis; jetons un coup d’œil à la franchise et à la tradition de cette série à succès Dreamworks.

La franchise est née quand Le bébé patron créé en 2017. Le film a reçu des critiques mitigées, mais a été félicité pour son humour et ses images. Après le film était la série Netflix The Boss Baby : retour aux affaires. La série était une sorte de milieu du film, se déroulant après les principaux événements du film mais avant la fin du livre de contes qui montrait les frères à l’âge adulte. La série a suivi Tim et Ted alors qu’ils affrontaient de nouveaux méchants au nom de l’amour pour les bébés. La suite du film, The Boss Baby : Entreprise familiale, présente au public les filles de Tim, Tabitha et Tina. Tina est présentée comme un nouveau Boss Baby qui ramène les garçons à leur jeune moi pour sauver à nouveau le monde, et le film se termine avec les garçons qui grandissent avec un lien fraternel plus fort.

Il est temps pour Big Boss Baby Business







Alors, comment ça se passe Boss Baby : retour au berceau tomber dessus ? Il semble que Tina appelle à nouveau l’aide de Ted et le ramène à sa forme de bébé emblématique. Mais pour quels genres de pitreries sommes-nous? Détournement, apparemment ! Vous m’avez entendu, consultez le synopsis ci-dessous:

À la suite des événements de The Boss Baby: Family Business, Theodore Templeton est accusé de détournement de fonds et contraint de revenir à son ancien moi de Boss Baby et de s’écraser avec son frère Tim et ses deux nièces, la grande intelligente Tabitha et une autre employée de Baby Corp Tina. Ensemble, Boss Baby et Tina co-dirigent une nouvelle équipe de terrain qui se bat pour augmenter Baby Love tout en empêchant un nouveau groupe d’ennemis jurés – The Uncuddleables – de détruire Baby Corp lui-même.

Maintenant c’est une torsion ! Après d’innombrables aventures et voyages sur le thème de la bureaucratie, le pauvre innocent Ted se fait piéger et se remet au travail. Peut-il retrouver tous les avantages cool d’être un adulte ? L’amour de bébé sera-t-il à nouveau menacé ? Je suppose que nous devrons attendre pour le savoir. JP Karliak assumera lui-même le rôle du Boss Baby, reprenant le rôle de Affaire de famille. Rejoindre Karliak sera Hope Levy en tant que maman, Ariana Greenblatt en tant que Tabitha, Mary Faber en tant que Tina et David W. Collins en tant que papa.





Que vous soyez prêt ou non, Patron bébé ne cesse de revenir. Alors que la franchise a une position divisée, il est difficile d’ignorer le charme général et l’esprit du Patron bébé la franchise. Qu’il s’agisse de bébés sages, d’humour d’affaires ou d’une doublure occasionnelle qui vous surprend, il y a juste quelque chose à propos de ce bébé qui fait que le public en veut plus. The Boss Baby : retour au berceau arrive sur Netflix le 19 mai 2022.





