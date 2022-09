Joanne Whalley parle de son personnage Willow plus âgé et plus sage

Lors d’une récente interview avec Entertainment Weekly, Joanne Whalley s’est assise pour discuter de l’héritage de son saule personnage et plus sur ce à quoi s’attendre dans la suite. Whalley joue Sorsha, qui, dans le film de 1988, est la fille de la méchante reine Bavmorda (Jean Marsh). Cependant, elle finit par tomber amoureuse de Madmartigan (Val Kilmer) et bascule du côté du bien.





« Ce que j’aimais chez elle au début, c’est qu’elle était une combinaison de contradictions, comme nous le sommes tous, en ce qu’elle était assez féroce et capable et forte et vulnérable et romantique. Nous sommes des êtres humains à part entière », a déclaré Whalley.

Sorsha était une source d’inspiration pour de nombreuses jeunes femmes parce qu’elle n’était pas une demoiselle en détresse, et ce que Whalley aimait à ce sujet, c’était que ce n’était pas grave. C’était juste « Eh bien, il y a un monstre devant moi. Je vais devoir m’en occuper. » Ce n’est pas comme, « Maintenant, je vais devoir utiliser ma force spéciale, et je suis un extraordinaire [person]. » C’était très pratique, et Whalley aimait ça chez elle.

« C’était à peu près là. Je ne me souviens pas avoir eu besoin d’avoir des conversations comme, ‘Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce personnage.’ C’était un cadeau d’un travail. Les graines étaient là. Tout est là. Le vieux dicton, quand c’est bon, tout est dans le scénario. Les acteurs sont là pour l’éclairer, et un attribut personnel particulier pourrait apporter quelque chose d’autre dans ce les scénaristes n’en avaient pas forcément conscience, mais ça commence par un bon scénario. »

Quelle est la prochaine étape pour Sorsha

Alors que Whalley ne pouvait pas dire grand-chose par peur des spoilers, elle a pu confirmer que oui, Sorsha est toujours un dur à cuire dans la prochaine série Disney +. En plus de cela, elle est plus âgée et plus sage maintenant mais porte le poids du monde sur ses épaules. Alors Sorsha est un peu usée par le monde et se débat sous ce fardeau, mais s’occupera des choses du mieux qu’elle pourra.

« Il y a des choses qui se profilent pour les gens dans leur ensemble. Il y a des choses dans ses relations familiales qui s’avèrent difficiles. Il y a quelque chose qu’elle n’a peut-être pas été tout à fait directe. [in terms of] le niveau d’honnêteté entre elle et ses enfants. Quand on est soignant, quand on est responsable et responsable de tout le monde, on ne peut pas tout partager. Ils n’ont personne sur qui compter s’ils pensent que vous allez vous effondrer. Il faut le porter et le porter pour tout le monde. »

La famille de Sorsha jouera un rôle important dans la suite. En plus d’aborder la situation entre Sorsha et Madmartigan, leurs enfants entreront également en jeu. Selon Whalley, comme dans une entreprise familiale, les plus jeunes doivent s’avancer dans le cadre que leurs parents ont établi pour eux. C’est alors que votre relation parent-enfant ne disparaît pas mais évolue et se transforme en une nouvelle dynamique.

« Il y a des changements, et il y a des changements de vitesse, il y a des transmissions de choses, il y a la lumière de la vérité qui brille sur ce dont vous auriez pu être protégé pour votre propre bien. Ces choses se révèlent à mesure que vous vieillissez et que vous commencez à voir votre parents sous un jour différent, et vous commencez peut-être à comprendre ce qu’ils ont fait, parce que c’est ce qui semblait être la bonne chose à l’époque, mais personne ne peut avoir la prévoyance. C’est un monde très différent, mais c’est la même chose que nous tous traverser. »

Et même en tant que personne âgée, Sorsha est toujours pleine de contradictions. C’est une maman qui peut sortir et tuer des monstres avec une épée et aime regarder l’étrange film Hallmark. « Tout le monde est tellement préoccupé par l’apposition d’étiquettes sur les choses et se limitera à une nuance de quelque chose, à un trait de comportement ou à une apparence de marque. » Whalley croit que nie le spectre des choses qui sont là.