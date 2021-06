« Black Summer » Saison 3 : Infos complètes sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Après la finale intrigante de la deuxième saison de « BLACK SUMMER”, Il est inévitable de penser que l’histoire de Rose, Anna, Sun et le reste des personnages se poursuivra dans un troisième volet de la série créée par Karl Schaefer et John Hyams.

Cependant, jusqu’à présent, Netflix n’a pas confirmé de nouveau lot d’épisodes de fiction avec Jaime King, Christine Lee, Zoe Marlett, Kelsey Flower et Mustafa Alabssi.

Dans la deuxième saison de « Été noir”, L’hiver apporte de nouveaux défis de sang-froid pour les charognards frénétiques et les milices violentes combattant les morts et le désespoir dans l’apocalypse zombie.

Rose et Anna se sont rencontrées à nouveau, mais… (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « BLACK SUMMER » ?

Pour empêcher sa fille de rester, Rose menace de se suicider, mais quand Anna est sur le point de monter dans l’avion, elle se repent et échappe simplement aux zombies. Le seul qui monte est le Soleil.

Pendant ce temps, Mance distrait les zombies qui poursuivent Anna, Ray et Rose pointent leurs armes, Anna revient, monte dans une voiture et la démarre, et dans l’avion, Sun pose des questions sur les autres, mais le pilote lui dit de se concentrer sur ce qui est venir.

A la fin du deuxième volet, seuls trois des quatre personnages principaux de « Été noir« A survécu, donc, seules les actrices Jaime King, Christine Lee et Zoe Marlett reviendront pour la nouvelle fournée d’épisodes.

Cependant, les trois protagonistes ne sont pas dans la même situation, donc, le prochain opus pourrait suivre Rose, Anna et Kyungsun alors qu’elles se rétablissent et demandent de l’aide, et comment se retrouver ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « BLACK SUMMER »

La troisième saison de « BLACK SUMMER« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande annonce de la saison 2 de « Black Summer », série Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « BLACK SUMMER 3 »

Voici les acteurs qui pourraient revenir pour un nouvel opus :

Jaime King comme Rose

Christine Lee dans le rôle de Ooh « Sun » Kyungsun

Kelsey Flower en tant que Lance

Mustafa Alabssi dans le rôle de Ryan

Zoe Marlett dans le rôle d’Anna

Christine Lee reprendra-t-elle son rôle de Sun dans la troisième saison de « Black Summer » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « BLACK SUMMER » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La troisième saison de « BLACK SUMMER« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement les nouveaux épisodes arriveront dans le courant de 2022 ou même 2023.