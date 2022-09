Où regarder Don’t Worry Darling, un film avec Harry Styles et Florence Pugh

Récemment Olivia Wilde a fait son chemin en tant que réalisatrice, l’actrice faisant ses débuts au cinéma avec le film comique intitulé »réserver intelligemment ». La production a été saluée par la critique et a reçu des nominations aux Golden Globe Awards, aux GLAAD Media Awards, aux British Academy Film Awards et bien d’autres.

Quand il a été annoncé que Wilde tournait un autre film, tout le monde était impatient d’en savoir plus sur le film, seulement pour être rencontré »Ne t’inquiète pas chérie », une histoire qui se déroule en 1950 et suit un jeune couple, Alice et Jack Chambers, qui mènent une vie parfaite dans la ville de compagnie de Victory en Californie.

» Don’t Worry Darling » a été annoncé pour la première fois en juillet 2019 avec Olivia Wilde prête à diriger et à jouer dedans. Le scénario original du film a été écrit par Carey et Shane Van Dykeet il a été rapporté que 18 studios avaient une guerre d’enchères pour acquérir le film avec Cinéma nouvelle ligne remportant l’enchère.

Où peut-on voir Don’t Worry Darling ?

Pour le moment, on ne sait pas quand « Don’t Worry Darling » arrivera sur les plateformes de streaming, mais plusieurs rapports ont confirmé qu’il sera disponible exclusivement sur HBO Max.

Quand est-ce que Don’t Worry Darling sortira en salles ?

La première mondiale de » Don’t Worry Darling » a été donnée au 79e Festival international du film de Venise le 5 septembre 2022, le film étant officiellement sorti en salles le 23 septembre de cette année.

Casting et synopsis de Don’t Worry Darling

Le casting du film comprend Wilde, Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Gemma Chan, Kiki Layne et Nick Kroll. Le synopsis officiel de » Don’t Worrt Darling » se lit comme suit:

Alice (Pugh) et Jack (Styles) ont la chance de vivre dans la communauté idéalisée de Victory, la ville de compagnie expérimentale qui abrite les hommes qui travaillent pour le projet top secret Victory et leurs familles. L’optimisme social des années 1950 adopté par son PDG, Frank (Pine), à ​​la fois visionnaire d’entreprise et coach de vie motivationnel, ancre tous les aspects de la vie quotidienne dans l’utopie tissée serrée du désert.

Alors que les maris passent chaque jour à l’intérieur du siège du Victory Project, travaillant sur le « développement progressif des matériaux », leurs épouses, y compris l’élégante partenaire de Frank, Shelley (Chan), passent leur temps à se prélasser dans la beauté, le luxe et la débauche de sa communauté. La vie est parfaite, les besoins de chaque résident étant satisfaits par l’entreprise. Tout ce qu’ils demandent en retour, c’est de la discrétion et un engagement inconditionnel à la cause de Victory.

Mais lorsque des fissures commencent à apparaître dans sa vie idyllique, exposant des aperçus de quelque chose de bien plus sinistre qui se cache sous la belle façade, Alice ne peut s’empêcher de se demander ce qu’ils font exactement à Victory et pourquoi. Combien Alice est-elle prête à perdre pour exposer ce qui se passe réellement dans ce paradis ?