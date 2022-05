Une étude révèle un avantage inattendu des piments

Une étude scientifique récente a révélé que la nourriture épicée pourrait vous faire vivre plus longtemps. Selon les recherches de l’American Heart Association Scientific Sessions, « les personnes qui consomment du piment peuvent vivre plus longtemps et avoir un risque considérablement réduit de mourir d’une maladie cardiovasculaire ou d’un cancer, selon des recherches préliminaires ». Par rapport aux personnes qui mangent rarement ou jamais un piment, celles qui en mangent régulièrement ont une réduction de 26 % du risque relatif de mourir d’une maladie cardiaque, une réduction de 23 % du risque de décès par cancer et une réduction de 25 % réduction du risque de décès quelle qu’en soit la cause.

Photo : Tamanna Rumee/Unsplash

Les piments pourraient renforcer votre système immunitaire

« Les raisons exactes et les mécanismes qui pourraient expliquer nos résultats, cependant, sont actuellement inconnus », explique l’auteur principal de l’étude, Bo Xu, MD. « Par conséquent, il est impossible d’affirmer de manière concluante que manger plus de piment rouge peut prolonger la vie et réduire les décès, en particulier dus à des facteurs cardiovasculaires ou au cancer. D’autres recherches, en particulier des preuves provenant d’études contrôlées randomisées, sont nécessaires pour confirmer ces résultats préliminaires. Une des raisons possibles de cet effet est que les piments peuvent renforcer votre système immunitaire. « Les piments rouges, y compris les piments de Cayenne, sont une source incroyable de vitamine A », explique la nutritionniste Tanya B. Freirich à Health. « Ceci est nécessaire pour un système immunitaire fort, et est également connu pour aider à la santé des yeux. »

Photo : Poussière d’étoile marinée/Unsplash

Et si cela ne suffit pas, il s’avère qu’ils peuvent également réduire votre taux de cholestérol. Freirich explique: « Les piments de Cayenne sont connus pour abaisser le cholestérol sanguin, le cholestérol LDL et les triglycérides, augmenter le cholestérol HDL et prévenir la coagulation, ce qui peut tous aider à prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. » Que ce soit parce qu’il renforce votre système immunitaire, diminue votre « mauvais » cholestérol ou autre chose, tout ce que nous savons avec certitude, c’est que les piments peuvent allonger votre vie !