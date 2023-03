The Office : Steve Carell retrouve deux protagonistes de la série

Réseaux sociaux

L’acteur qui a joué Michael Scott dans la grande comédie de Greg Daniels a enregistré un podcast avec deux collègues.

© IMDbLe bureau.

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer sans aucun doute que Le bureau C’était l’une des plus grandes sitcoms de l’histoire de la télévision. Non seulement à cause de la façon dont il a été écrit (même en inversant une série anglaise) et filmé, mais aussi à cause des stars qui sont devenues célèbres avec, comme John Krasinski, Jenna Fischer et Steve Carell lui-même.

Il y a quelques années, deux actrices de Le bureau Ils lancent un podcast où ils invitent les fans à faire une relecture complète de cette série, puis les écoutent parler d’anecdotes sur le tournage. Il s’agit de dames de bureauqui conduisent Jenna Fisher et Angela Kinseyoù de temps en temps ils invitent un interprète ou un membre de l’équipe technique de la série.

Cette semaine dames de bureau surpris de la participation de lui-même Steve Carell. sur ton compte Twitter, Jenna Fisher Il a partagé la photo de la réunion, qui a rapidement gagné les goûts de ses 1,2 million de followers, qui ont laissé près de 40 000 aime. Sur la photo, vous pouvez voir heureux Fischer, Kinsey et Carell.

L’épisode podcast de Le bureau qui a été présenté cette semaine comprenait la revue des moments préférés de Steve Carell comme michel scotten plus de l’inviter à répondre aux questions de ses fans, comme s’il a une personne similaire à Toby Flenderson dans sa vraie vie.

+Où écouter Office Ladies

le balado dames de bureau est né en octobre 2019 de l’envie qu’ils avaient de se souvenir de la série qui a changé leur vie. Actuellement, vous pouvez écouter cette production sur toutes les plateformes populaires telles que Podcasts Spotify et Applepour ne citer que quelques-uns des plus connus, en plus de pouvoir le reproduire sur sa page officielle.

