Girl Who Voiced Squid Game Red Light Green Light Doll n’est pas autorisée à regarder le spectacle

Vitry Be Green Vernis à Ongles N°080 Red Carpet 6ml

Vitry Be Green Vernis à Ongles N°080 Red Carpet 6ml est formulé avec des solvants biosourcés pour respecter aussi la planète (solvants végétaux issus de matières renouvelables et d'origine naturelle : pomme de terre, mais, blé, manioc et coton). Ce vernis Vegan allie l'intensité de la couleur à sa formule Oxygène pour obtenir des ongles résistants et plus sains, sans compromis sur la brillance, la tenue et le séchage. Le phytocorail, actif à base de biocéramique permet à l'ongle d'être plus fort et plus résistant Son pinceau arrondi et extra plat épouse parfaitement la forme de l'ongle en s'adaptant à sa largeur pour une application facile et sans aucune trace.