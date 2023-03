Oscars 2023 : Alejandro González Iñárritu est-il nominé ?

in

PRIX DES OSCARS 2023

Le réalisateur d’Amores Perros, Biutiful, Birdman et The Revenant a créé un film renommé en 2022. Fera-t-il partie de la 95e édition des Oscars ?

©GettyAlejandro González Iñárritu, le cinéaste mexicain oscarisé.

Alejandro González Iñárritule cinéaste né au Mexique, sait très bien ce qu’est la grande cérémonie du académie hollywoodienne. Au cours de sa longue carrière, il a remporté les statuettes convoitées à plus d’une occasion. Avec des réalisateurs comme Guillermo Del Toro et Alfonso Cuarón considérés pour le Oscars 2023beaucoup se demandent : est-il aussi nominé ?

La vérité est qu’Alejandro González Iñárritu n’est pas nominé pour son travail de réalisateur dans le 95e édition des Oscars. Cependant, une de ses productions a été reconnue. Il s’agit de Barde, fausse chronique de quelques véritésqui cherchera à gagner dans la catégorie des Meilleure photographie pour l’œuvre de Darius Khondji.

Protagonisée par Daniel Giménez Cachole long métrage disponible sur Netflix suit Silverio, un prestigieux journaliste mexicain qui vit à Los Angeles et reçoit un prix international qui le ramène dans son pays natal. C’est alors que ses souvenirs et ses peurs le forcent à affronter la vie, la mort, son lien avec sa famille et son identité.

+ Les Oscars remportés par Alejandro González Iñárritu

Sa première reconnaissance est venue avec la nomination pour Aime les chiens en 2001 comme Meilleur film étranger. En 2006, avec Babela été envisagé dans les catégories de Meilleur film et meilleur réalisateurpour en 2010 revenir disputer une statuette à beaul’un des candidats à Meilleur film étranger.

Le moment de gloire est venu en 2015 avec Birdman ou (La vertu inattendue de l’ignorance)la bande avec laquelle il s’est levé comme Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario original. Un an plus tard, il réitère le succès avec Le revenant: Bien qu’il n’ait pas remporté l’Oscar du meilleur film, il a remporté le prix du Meilleur réalisateur.

