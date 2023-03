Dandadan : Les tomes 1 et 2 du manga à succès sont enfin disponibles sur Crunchyroll !

Avec Dandadan était capable de ______ se ______ Rouleau croustillant après « Blue Lock » et « Choujin X » un autre hit manga Secure, qui a impressionné avec des chiffres impressionnants peu de temps après sa première. sont maintenant Tome 1 et 2 de la série est enfin disponible en magasin chez nous.

Dandadan a été très bien accueilli par les lecteurs

Au centre de comédie romantique d’action surnaturelle supporter le dur maman et son copain ken. Pendant qu’elle est sur des fantômesmais pas l’existence de extraterrestres pense que c’est exactement le contraire pour lui. Pour dissiper les doutes de l’autre personne, ils se lancent dans une aventure voyage fou à travers les mondes occultes – Action, humour et romance inclus !

« Dandadan » a donc un tout à fait mélange de genre idiosyncrasique composé de combats loufoques, beaucoup de comédie, parfois assez rude, et quelques moments étonnamment empathiques. Un mélange qui est déjà au Japon millions de lecteurs pourrait être captivé.

Le manga à succès a fait ses débuts dans le magazine en ligne de Shueisha le 6 avril 2021 Saut Shōnen +dans lequel d’autres séries bien connues telles que Astra perdu dans l’espace ou Espion x Famille ont célébré leur première. Le titre avait déjà eu en juillet 2021 plus de 22 millions de vues peut générer sur la plateforme.

De plus, les ventes physiques font également plus qu’impressionnant. Celui du mangaka Yukinobu Tatsu le travail créé compte actuellement 96 chapitres et neuf anthologies (jusqu’au chapitre 76), dont jusqu’à présent environ 2,55 millions d’exemplaires sont en circulation. Incidemment, avant sa propre série à succès, Tatsu a travaillé comme assistant, entre autres Manga de haut vol Chainsaw Man avec.

Crunchyroll propose les tomes 1 et 2 de « Dandadan » le 9 mars 2023 publié commercialement. Vous pouvez choisir entre les deux mangas individuellement ou ensemble acheter comme kit de démarrage. Alternativement, ils sont aussi comme livre électronique disponible.