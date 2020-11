Les partisans de Trump rôtis pour avoir manqué le point de rage contre la machine

Le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, ne pouvait s’empêcher de rire de la foule de Trump.

Donald Trump et son vice-président Mike Pence viennent de perdre l’élection présidentielle au profit de Joe Biden et Kamala Harris. C’était une défaite qui se profilait ces derniers jours alors que Biden prenait de grandes devants dans des États tels que la Pennsylvanie et même le Nevada. Maintenant, des endroits comme Fox News appellent à l’élection de Biden car ils pensent que des États tels que la Pennsylvanie et le Nevada iront finalement à Biden une fois que chaque vote aura été compté. Hier soir, les partisans de Trump à Philadelphie étaient en déplacement alors qu’ils exigeaient des enquêtes sur des allégations de fraude électorale. En fait, une vidéo est devenue virale de certains partisans de Trump dansant et chantant « Killing In The Name » de Rage Against The Machine. Bien sûr, cette chanson est une attaque contre quiconque soutiendrait jamais un gars comme Trump, et le guitariste de RATM, Tom Morello, en a pris note sur Twitter, en disant: « Pas exactement ce que nous avions en tête. » Avec l’élection officiellement appelée pour Biden, il sera intéressant de voir comment les partisans de Trump réagiront à tout cela. Beaucoup ont signalé qu’ils n’accepteraient pas les résultats et avec les batailles juridiques en cours dans des États clés, cela pourrait prendre un certain temps avant de reconnaître la victoire de Biden. Restez à l’affût des mises à jour sur l’élection, car nous ne manquerons pas de vous les apporter. Bryan Bedder / Getty Images pour Audible