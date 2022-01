Matt Reeves explique pourquoi il a initialement refusé de diriger The Batman

Lorsque Warner Bros. viendrait frapper à la porte avec l’offre de réaliser un film Batman, il semblerait peu probable que quiconque refuse cette opportunité. Cependant, il semble que ce soit exactement ce Le Batman le réalisateur Matt Reeves a fait lors de ses premières discussions avec le studio sur la réalisation de ce qui allait devenir les débuts de Robert Pattinson en tant que Dark Knight. En tant que fan du héros de DC toute sa vie, ce serait un rêve devenu réalité pour Reeves lorsqu’on lui aurait offert la possibilité de réaliser le dernier film de Batman, mais le scénario initial qui lui a été présenté a été défini dans le DCEU, et il n’a pas Je n’ai pas l’impression qu’il est suffisamment connecté pour être la bonne personne pour le projet.

En discutant Le Batman avec Esquire Middle East, Reeves a évoqué ces premières conversations qu’il a eues sur la réalisation du film, qui ont eu lieu alors que Warner Bros. tentait toujours de donner à Ben Affleck son solo dans le Batsuit. À l’époque, il n’y avait pas de plans pour un film dirigé par Robert Pattinson, et à la place, le film aurait suivi la fin de Ligue des Justiciers, Bruce Wayne ayant sa vie bouleversée par Deathstroke de Joe Manganiello. Reeves a expliqué :

« J’ai dit écoutez, je pense que je ne suis peut-être pas la personne pour ça. Et je leur ai expliqué pourquoi j’aime ce personnage. Je leur ai dit qu’il y avait tellement de bons films, mais si je devais faire ça, je ‘ Je dois le rendre personnel, pour que je comprenne ce que j’allais en faire, pour que je sache où mettre la caméra, pour que je sache quoi dire aux acteurs, pour que je sache ce que devrait être l’histoire. «

Bien que cela aurait pu être la fin de la chance de Reeves de réaliser un film Batman, le film que Warner Bros. voulait faire se défait depuis un certain temps, et au lieu de reprendre le scénario précédent, Reeves s’est mis à le réinventer avec un complètement une nouvelle vision de ce qui était initialement prévu, et surtout une histoire qui se situerait en dehors des films DCEU et serait un univers autonome.

Le Batman se distingue par son retour aux racines noires du Caped Crusader.





Au cours de ses nombreuses sorties au cinéma, Batman s’est davantage intéressé aux gadgets flashy et aux doublures pleines d’esprit qu’au milliardaire de Gotham, Bruce Wayne, devenant un combattant du crime qui s’oppose au ventre criminel de la ville. Avec Le Batman, Matt Reeves a supprimé une grande partie de la technologie de pointe du personnage et l’a ramené à ses racines sombres et noires en tant que « le plus grand détective du monde ».

Il y a beaucoup de mystère sur Le Batman, qui semble se concentrer sur les délices violents de The Riddler, et Warner Bros. a tellement confiance que cette version de Batman va se connecter avec le public qu’ils ont déjà commencé à construire un tout nouvel univers autour de lui. Il y a actuellement deux séries dérivées en développement, l’une axée sur Gotham PD et l’autre sur The Penguin de Colin Farrell, et il y a déjà au moins deux suites au film en cours de discussion.

Alors que les films de super-héros gagnent toujours en popularité et en retour au box-office, Warner Bros. a vu un certain nombre de projets liés à Batman tomber à plat avec le public et les critiques, principalement pour éviter exactement ce que Le Batman fait et ramène le personnage à ses racines sombres et brutes. Que cela soit payant, nous le saurons dans un peu plus d’un mois lorsque le film sortira le 4 mars.





