The Midnight Club est arrivé sur Netflix : à quoi s’attendre de la nouvelle série de Mike Flanagan

pas de spoilers

Après plusieurs jours d’anticipation, Netflix a créé The Midnight Club et c’est déjà l’un des sujets les plus discutés du jour sur les réseaux. C’est notre avis SANS SPOILERS !

©NetflixThe Midnight Club est arrivé sur Netflix : à quoi s’attendre de la nouvelle série de Mike Flanagan.

Le club de minuit est la nouvelle série du service de streaming Netflix qui est disponible à partir de ce vendredi 7 octobre. C’est l’adaptation du roman de littérature jeunesse de 2014 écrit par Christopher Pike, par mike flanagan, une vieille connaissance de la plateforme. Son casting principal est composé de Iman Benson, Adia, Matt Biedel, Ruth Codd, Annarah Cymone, Aya Furukawa, Zach Gilford, Heather Langenkamp, ​​​​Virginia Penney et Igby Rigney, entre autres. Qu’avons-nous pensé?

L’intrigue tourne autour de huit jeunes malades en phase terminale qui résident à Brightcliffe Hospice, qui est dirigé par un mystérieux médecin. Chaque minuit, ils se réunissent pour raconter des histoires d’horreur. Une nuit, ils concluent un pacte selon lequel le premier à mourir doit communiquer avec les autres dans l’au-delà. Lorsque l’un des membres du groupe meurt, des événements extrêmement étranges commencent à se produire dans l’endroit.

Les propositions de terreur de la part de l’esprit de mike flanagan ils ont un attrait particulier et c’est pourquoi ces dernières années, il a été une valeur pour Netflix pour les productions de La hantise de Hill House, La hantise de Bly Manor Oui messe de minuit. Ici, nous trouverons peut-être son projet le plus émouvant et le plus excitant à la fois, car il tente de refléter les dures expériences de la réalité des jeunes en question avec la teinte surnaturelle que l’on s’attendait à voir.

Dès le début, nous pouvons remarquer un programme basé sur les personnalités internes de ses personnages, à commencer par l’adolescente Ilonka qui a la vie de n’importe quel jeune de son âge sortant faire la fête avec son amie, mais tout change lorsqu’elle est diagnostiquée avec cancer de la thyroïde. Elle est une étudiante modèle avec un avenir prometteur à l’université, alors son monde s’effondre complètement et au milieu de son incertitude, elle rencontre Brightcliffe Hospice.

Une fois à l’intérieur de l’institut, où Ilanka cherche un remède miracle, nous rencontrons le reste des jeunes. C’est là que chacun d’entre eux trouve place pour sa présentation et son développement, où l’on retrouve l’un des premiers points en faveur du scénario qui est de se concentrer sur les personnes et leur actualité, mais sans se rabattre sur leurs maladies ou qu’elles devraient être vus comme des victimes. Comme nous l’avons mentionné, il existe des climats émotionnels qui peuvent provoquer quelques larmes, mais il ne faut pas se sentir obligé ni réduire les personnages pour y parvenir.

Quant à la terreur du programme, ces jeunes projettent leurs sentiments à travers des fantômes et des démons qui génèrent les premiers instants de peur dans le public, mais il ne serait pas rare d’avoir la sensation d’un excès de jumpscares. En fait, les histoires individuelles ont leurs propres caractéristiques, mais la vraie valeur du récit atteint son point le plus positif lorsque tous les personnages forment une union pour donner un sens à chacun, ajouté aux excellentes performances de la distribution d’acteurs et d’actrices, pour essayer d’inventer des idées qui sont un cliché dans le genre.

Le club de minuit est une série d’horreur avec des idées reconnues et pratiquement peu d’innovation qui semble parfois confondre le public plus que clarifier la situation, mais au final, cela fonctionne comme un bon divertissement pour ceux qui recherchent des productions du genre dans Netflix. Son point culminant est dans le développement de ses personnages et pas tellement dans le plan général, donc le résultat sera une histoire émouvante d’amis qui célèbrent la vie et l’amour.

