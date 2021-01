Le conduit a été ajouté dans Minecraft dans la version 1.13 et il a été immédiatement aimé par les gens qui ne craignent pas de nager dans le jeu (ce qui n’est certes pas beaucoup d’entre nous). Cependant, il y a maintenant un intérêt supplémentaire pour le Conduit car, à partir de la version 1.16, le Conduit Power L’effet de statut s’applique désormais sous la pluie. Aucune baignade n’est nécessaire!

Comment faire un conduit dans Minecraft

Cet article comprend deux parties. La première partie expliquera comment fabriquer le conduit dans la table d’artisanat, et la deuxième partie expliquera comment l’activer. Si vous avez déjà le Conduit et que vous souhaitez l’activer, allez-y et passez à la deuxième section.

Section un: Comment fabriquer le conduit

Matériaux. Vous trouverez ci-dessous les matériaux dont vous aurez besoin et une brève explication sur la façon de les obtenir. Coquille Nautilus x 8: Vous pouvez les obtenir des manières suivantes. Marchand errant – 5 émeraudes Tuer noyé Pêche (rare) Coeur de la mer: Vous ne pouvez l’obtenir qu’en trouvant un trésor enfoui situé avec une carte au trésor enfouie. Ceux-ci se trouvent sur les épaves et les monuments océaniques.

Vous trouverez ci-dessous les matériaux dont vous aurez besoin et une brève explication sur la façon de les obtenir. La recette. La recette est simple. Si vous ne voyez pas l’image ci-dessous, vous pouvez fabriquer avec une table d’artisanat en plaçant les huit coquilles Nautilus autour du cœur de la mer.

Section deux: Comment activer le conduit

Le conduit a une portée allant de 32 à 96 blocs en fonction du nombre de blocs Prismarine que vous avez placés autour de lui. Le moyen le plus efficace pour maximiser la plage de puissance du conduit est illustré ci-dessous. Le moyen le plus simple de l’activer est de le placer sous l’eau et de construire autour de lui. Si vous voulez le construire au-dessus de l’eau, vous devez enfermer toute la structure pour empêcher l’eau de s’écouler. Passons en revue les étapes pour créer la structure Conduit. Tu auras besoin

La première étape: Placez neuf blocs dans un modèle de signe plus, puis un bloc au-dessus de chaque extrémité.

Placez neuf blocs dans un modèle de signe plus, puis un bloc au-dessus de chaque extrémité. Deuxième étape: Placez un autre bloc sur chaque bloc de la deuxième couche et placez un conduit au centre. Placez les coins de chaque bloc sur cette couche, formant un carré pour cette couche. Remarque: À ce stade, votre Conduit s’activera, mais le Conduit Power n’aura pas toute sa gamme d’effets tant que vous n’aurez pas terminé le reste de cette structure.

Placez un autre bloc sur chaque bloc de la deuxième couche et placez un conduit au centre. Placez les coins de chaque bloc sur cette couche, formant un carré pour cette couche. À ce stade, votre Conduit s’activera, mais le Conduit Power n’aura pas toute sa gamme d’effets tant que vous n’aurez pas terminé le reste de cette structure. Troisième étape: Imitez les deux premières couches pour les deux couches supérieures, mais en sens inverse. Suivez la conception de l’image ci-dessus.

Vous avez maintenant un conduit activé et une gamme complète d’effets. Le Conduit a cependant ses limites. Vous ne recevez le Conduit Power que si vous êtes sous la pluie ou sous l’eau. La puissance du conduit fournit une respiration sous-marine, une hâte et une vision nocturne. Si vous en avez un près d’un monument océanique, vous êtes prêt à combattre l’Ancien Gardien sans handicap!

N’oubliez pas les autres nouvelles fonctionnalités de Minecraft 1.16! Jetez un œil à Crying Obsidian!