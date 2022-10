A Friend Of The Family Episode 10 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de A Friend Of The Family Episode 10. Les fans de cette série sont vraiment ravis de connaître tous les détails possibles sur cette série et son prochain épisode. Donc, pour trouver facilement et tous les détails de cet épisode, de nombreux fans parmi vous recherchent partout sur Internet.

Ici, dans cet article, nous allons partager tous les détails concernant la date de sortie de A Friend Of The Family Episode 10. En dehors de cela, vous apprendrez également à connaître d’autres informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien d’autres choses. Alors, sans plus tarder, donnons-nous tous les détails.

Il s’agit d’une mini-série dramatique américaine et vous serez surpris de savoir que cette série est basée sur de vrais événements. Il a été créé par Nick Antosca. Son premier épisode est sorti le 6 octobre 2022 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité dans de nombreux pays différents.

L’histoire de cette série suit Robert Berchtold, un compagnon proche de la famille Broberg et un ravisseur d’enfants en série, qui enlève Jan Broberg. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous la trouverez très intéressante et à mesure que la série avancera, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de A Friend Of The Family Episode 10. Alors sachons-le.

Un ami de la famille Épisode 10 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler ici la date de sortie de A Friend Of The Family Episode 10. Dans la saison 1 il n’y a que 9 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de cette série. S’il y aura des informations possibles sur sa prochaine saison, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où diffuser un ami de la famille?

Maintenant, si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Peacock et c’est la plateforme officielle de cette émission. Il s’agit d’une plate-forme multimédia payante et vous devrez d’abord acheter son abonnement. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Nous allons donc ici partager la liste des épisodes de cette série.

Équitation à American Falls

La mission

Le don des langues

Articles de foi

La coupe amère

Fils de perdition

Le grand trompeur

Ténèbres extérieures

Révélation

Liste des acteurs

Ici, nous allons partager les détails du casting de cette série.

Jake Lacy comme Robert Berchtold

Anna Paquin comme Mary Ann Broberg

Colin Hanks dans le rôle de Bob Broberg

Lio Tipton comme Gail Berchtold

Mckenna Grace comme Jan Broberg

Hendrix Yancey comme jeune Jan Broberg

Mila Harris dans le rôle de la jeune Karen Broberg

Maggie Sonnier dans le rôle de Karen Broberg plus âgée

Elle Lisic dans le rôle de la jeune Susan Broberg

Norah Murphy dans le rôle de l’aînée Susan Broberg

Austin Stowell en tant qu’agent du FBI Peter Walsh

Patrick Fischler comme Garth Pincock

Bree Elrod dans le rôle de Jennifer Ferguson

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de A Friend Of The Family Episode 10, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de A Friend Of The Family Episode 10 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

