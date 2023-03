Elizabeth Smart fête les 20 ans de son sauvetage : « Je ne savais pas si j’allais survivre »

Elizabeth Smart réfléchit à l’un des moments les plus déchirants de sa vie.

La militante pour la sécurité des enfants et auteure a partagé un message sur l’amour qu’elle a reçu au cours des deux dernières décennies après avoir été sauvée de son ravisseur. Smart n’avait que 14 ans lorsqu’elle a été kidnappée sous la menace d’un couteau dans sa chambre à Salt Lake City au milieu de la nuit le 5 juin 2002.

Il lui faudrait neuf mois d’abus et de crainte pour sa vie avant qu’elle ne soit secourue.

« Hier, c’était mon 20e anniversaire de sauvetage. J’ai pu fêter ça en me relaxant à la maison et en passant du temps avec ma petite famille », a-t-elle écrit le 13 mars sur son Instagram. « Merci beaucoup pour tous les gentils messages que j’ai reçus, les nombreuses prières dont j’ai été le destinataire au fil des ans et tout l’amour qu’on m’a montré. »

« Je ne pourrai jamais assez exprimer toute ma gratitude. Il est juste de dire que je n’aurais jamais pu imaginer que ma vie se déroule comme elle l’a fait », a-t-elle poursuivi. « Il y a 20 ans, quand j’ai été kidnappé, je ne savais pas si j’allais survivre, chaque jour était une question jusqu’à ce que je sois secouru. Une fois que j’ai été secouru, c’était une montagne russe d’émotions et honnêtement, j’avais l’impression que nous entrions tous dans l’inconnu.

Smart, 35 ans, a ajouté que même si « c’était difficile et souvent écrasant », avec le recul, elle est reconnaissante pour ses expériences et le chemin qu’elles l’ont conduite.

« Rencontrer mon mari, avoir des enfants, apprendre un tout nouveau niveau d’empathie et de compassion, rencontrer les personnes les plus incroyables et les plus dévouées, et pouvoir consacrer ma vie à une cause qui me passionne tellement et que j’ai l’impression de contribuer à l’amélioration de l’humanité est plus que je ne pourrais demander », a-t-elle écrit, avant de remercier ses partisans.

Depuis son sauvetage, Smart est devenu un défenseur de la prévention et de la guérison des agressions sexuelles. Elle a également écrit un livre sur son expérience déchirante, « My Story », qui a été publié en 2013.

En février 2012, elle a épousé son mari Matthew Gilmour. Ils sont parents de trois enfants, Chloé, James et Olivia.

Smart s’est déjà ouverte environ un jour en partageant son histoire traumatisante avec ses enfants et comment elle ne veut pas « cacher » son passé.

« Avec tous mes enfants, vraiment, je ne veux certainement jamais cacher ce qui s’est passé dans le passé, car chacun de nous a un passé », a déclaré Smart à E! Nouvelles en 2021. « Chacun d’entre nous a eu quelque chose qui s’est passé dans sa vie. Il est irréaliste de penser que nous aurons tous une vie parfaite. Nous allons tous faire face à des difficultés et des luttes, sous quelque forme que ce soit, et j’ai donc commencé à parler à (Chloé) alors qu’elle posait des questions.

« Mais cela étant dit, ce n’est pas tout à la fois », a-t-elle ajouté. « Et c’est adapté à l’âge, au mieux de mes capacités. »